Рори Макилрой влезе в историята на голфа с втора поредна титла на Мастърс

Рори Макилрой стана първият голфър след Тайгър Уудс, който печели две поредни издания на Мастърс, след драматичен финален ден в Аугуста Нешънъл.
Северноирландецът спечели с минимална разлика от един удар и завърши с общ резултат -12, след като изигра изключително напрегнат последен кръг, в който лидерската позиция се сменяше многократно.
Макилрой стартира последния ден с аванс от шест удара, но още в първите дупки загуби лидерството. В играта се включиха силно Джъстин Роуз и Камерън Йънг, които временно излязоха начело.
След колеблив старт, Макилрой си върна контрола върху турнира в средната част на рунда, включително ключови удари около прочутата зона „Amen Corner“.
В последните дупки Макилрой запази самообладание и влезе с преднина от два удара преди 18-ата дупка. Въпреки леко колебание на финала, той затвори с удар, достатъчен за победата.
С тази победа Макилрой влиза в елитна компания, като става едва 15-ият голфър в историята с поне шест мейджър титли.
„Не мога да повярвам, че чаках 17 години за първото си зелено яке, а сега печеля две поредни. Просто съм щастлив, че не се предадох“, сподели Макилрой след успеха.