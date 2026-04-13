Рори Макилрой влезе в историята на голфа с втора поредна титла на Мастърс

Рори Макилрой стана първият голфър след Тайгър Уудс, който печели две поредни издания на Мастърс, след драматичен финален ден в Аугуста Нешънъл.

Северноирландецът спечели с минимална разлика от един удар и завърши с общ резултат -12, след като изигра изключително напрегнат последен кръг, в който лидерската позиция се сменяше многократно.

Макилрой стартира последния ден с аванс от шест удара, но още в първите дупки загуби лидерството. В играта се включиха силно Джъстин Роуз и Камерън Йънг, които временно излязоха начело.

След колеблив старт, Макилрой си върна контрола върху турнира в средната част на рунда, включително ключови удари около прочутата зона „Amen Corner“.

В последните дупки Макилрой запази самообладание и влезе с преднина от два удара преди 18-ата дупка. Въпреки леко колебание на финала, той затвори с удар, достатъчен за победата.

С тази победа Макилрой влиза в елитна компания, като става едва 15-ият голфър в историята с поне шест мейджър титли.