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Изпълнени са близо 35% от обходния път на град Кресна

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заяви, че строителството на обходния път на град Кресна се изпълнява по график, като се работи на петте големи съоръжения. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Проектът предвижда изграждане на три моста и два тунела. На двете съоръжения над река Струма се монтират греди, а на едното се изпълняват и пилотни фундаменти. Двата моста над река Струма са с дължина съответно по 298 м и 296 м, а третият над река Влахинска ще е 203 м.

Напредват и изкопните работи в двата тунела „Кресна 1“ и „Кресна 2“. В тунел „Кресна 1“ са прокопани 143 м от общо 359 м, а в тунел „Кресна 2“ - 60 м от 231 м. Завършени са реконструкциите по всички засегнати от строителството на обхода електропроводи, като след приключване на поливния сезон ще продължи реконструкцията на напоителните канали.

Изпълняват се и строителни работи по селскостопански пресичания и водостоци, осигуряващи преминаването на животните.

Строителството на обходния път на град Кресна стартира на 27 ноември м.г. Отсечката ще е с дължина близо 4,2 км и е част от проекта за лот 3.2.2 от АМ „Струма“. С построяването на трасето, което ще преминава източно от града, транзитният трафик ще се изнесе извън населеното място и ще се повиши безопасността на движение. Прогнозният срок за завършване на строително-монтажните работи е около две години.

Обходът е с габарит Г 10.50, което е две ленти за движение. Първите 200 метра от него съвпадат с път I-1, след което той преминава по ново трасе. Отсечката ще пресича на две места река Струма, ще преминава покрай резервата „Тисата“, над път I-1 и жп линията София - Кулата, както и над река Влахинска.

В края на участъка ще има площадка за отдих, след която ще бъде изградена и етапната връзка с първокласния път I-1 София - Кулата. На площадката ще има възможност да се разположат търговски обекти с 50 паркоместа за тирове и автобуси и 49 паркоместа за автомобили, от които 5 ще са за хора в неравностойно положение.

#строителството #Агенция „Пътна инфраструктура“ #Кресна #АПИ #река струма

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