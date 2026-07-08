Изпълнени са близо 35% от обходния път на град Кресна

заяви, че строителството на обходния път на град Кресна се изпълнява по график, като се работи на петте големи съоръжения. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Проектът предвижда изграждане на три моста и два тунела. На двете съоръжения над река Струма се монтират греди, а на едното се изпълняват и пилотни фундаменти. Двата моста над река Струма са с дължина съответно по 298 м и 296 м, а третият над река Влахинска ще е 203 м.

Напредват и изкопните работи в двата тунела „Кресна 1“ и „Кресна 2“. В тунел „Кресна 1“ са прокопани 143 м от общо 359 м, а в тунел „Кресна 2“ - 60 м от 231 м. Завършени са реконструкциите по всички засегнати от строителството на обхода електропроводи, като след приключване на поливния сезон ще продължи реконструкцията на напоителните канали.

Изпълняват се и строителни работи по селскостопански пресичания и водостоци, осигуряващи преминаването на животните.

Строителството на обходния път на град Кресна стартира на 27 ноември м.г. Отсечката ще е с дължина близо 4,2 км и е част от проекта за лот 3.2.2 от АМ „Струма“. С построяването на трасето, което ще преминава източно от града, транзитният трафик ще се изнесе извън населеното място и ще се повиши безопасността на движение. Прогнозният срок за завършване на строително-монтажните работи е около две години.

Обходът е с габарит Г 10.50, което е две ленти за движение. Първите 200 метра от него съвпадат с път I-1, след което той преминава по ново трасе. Отсечката ще пресича на две места река Струма, ще преминава покрай резервата „Тисата“, над път I-1 и жп линията София - Кулата, както и над река Влахинска.

В края на участъка ще има площадка за отдих, след която ще бъде изградена и етапната връзка с първокласния път I-1 София - Кулата. На площадката ще има възможност да се разположат търговски обекти с 50 паркоместа за тирове и автобуси и 49 паркоместа за автомобили, от които 5 ще са за хора в неравностойно положение.