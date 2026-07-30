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Филипе Коелю: Отпадането от Левски не е катастрофа

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Спорт
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Наставникът на Университатя Крайова защити отбора си след отпадането от Шампионската лига и напомни, че румънски клуб не е достигал до основната фаза на турнира от 14 години

Филипе Коелю: Отпадането от Левски не е катастрофа
Снимка: БГНЕС
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Старши треньорът на Университатя Крайова Филипе Коелю защити своите футболисти след отпадането от Левски във втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Португалският специалист заяви, че въпреки разочарованието, елиминирането не трябва да бъде определяно като катастрофа.

"Началото на мача беше слабо и плащаме висока цена за това. Много се гордея с играчите. Знам, че някои хора смятат това за катастрофа. Не е катастрофа, въпреки че мнозина от вас ще кажат точно това. Румънски отбори не са достигали до Шампионската лига през последните 14 години“, заяви Коелю след двубоя.

Наставникът призна, че тимът му трябва да подобри представянето си в дефанзивен план, но подчерта, че неговите футболисти са се борили до последния съдийски сигнал срещу силен съперник.

"Опитахме се и ще продължим да работим. Трябва да поправим тези грешки, особено в защита. Длъжни сме да се подобрим. Играхме срещу много силен отбор. Те отбелязаха три гола, а ние – два. Имахме възможности да вкараме и трети“, коментира португалецът.

Коелю похвали усилията на своя щаб и футболистите, като изрази благодарност и към привържениците на Университатя.

"Заедно с треньорския щаб направихме всичко възможно. Играчите се бориха до самия край. Такъв е футболът – много се гордея с тях. Феновете бяха невероятни“, добави треньорът на румънския шампион.

След отпадането от Шампионската лига Университатя Крайова ще продължи европейското си участие в Лига Европа

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#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Университатя Крайова #ПФК Левски София

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