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Астрономи получиха най-подробните досега изображения на повърхността на Слънцето

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Астрономи получиха най-детайлните изображения досега на видимата повърхност на Слънцето, разкривайки структури, наподобяващи на тези от картината „Звездна нощ“ на Винсент ван Гог, предаде Ройтерс.

Наблюденията са направени с помощта на телескопа „Даниел Иноуе“ на Националната научна фондация на САЩ, разположен на Хаваите. Учените са изследвали фотосферата - сравнително тънкия видим слой на Слънцето, чиято дебелина е около 100 километра при диаметър от близо 1,4 милиона километра.

Получените изображения и видеозаписи с ускорен кадър показват непрекъснато променящи се вихри от гореща плазма - газ, нагрят до толкова високи температури, че атомите губят електроните си и се превръщат в смес от заредени частици.

Наблюдаваните структури са малки в сравнение с мащабите на Слънцето, но огромни спрямо човешките размери. Диаметрите им варират от около 19 до 170 километра, като най-малките са на границата на възможностите на телескопа, отбелязва Ройтерс.

Според учените откритието може да помогне за по-доброто разбиране на процесите, които определят активността на Слънцето и на други звезди. Това включва и явления като слънчевите изригвания и изхвърлянията на коронална маса - събития, които могат да нарушат работата на спътници, навигационни системи, електрически мрежи и комуникационни технологии на Земята.

Освен значението им за науката, изследователите подчертават и визуалната красота на изображенията. Според тях завихрянията на слънчевата повърхност напомнят на динамичните форми в „Звездна нощ“ на Ван Гог, както и на прочутата японска гравюра „Голямата вълна край Канагава“ на Кацушика Хокусай, отбелязва Ройтерс.

#астрономи #Слънцето #Космос

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