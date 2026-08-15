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Българският ансамбъл е на два финала след шестото място в многобоя на световното

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Националките останаха на крачка от топ 5 във Франкфурт и ще атакуват отличията на пет топки и на три обръча и два чифта бухалки

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Ансамбълът на България си осигури участие и в двата финала на отделните уреди на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Националките завършиха на шесто място в многобоя с общ резултат от 54.600 точки.

България беше представена от Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова, водени от Весела Димитрова и Ясена Стойнева.

Националките започнаха силно със съчетанието с три обръча и два чифта бухалки, за което получиха 27.700 точки. Оценката включваше 13.200 за трудност, 7.050 за изпълнение и 7.450 за артистичност. Резултатът се оказа четвъртият най-добър сред всички участници и изпрати България на финала на уреда с отлична изходна позиция.

В композицията с пет топки българките допуснаха едно изпускане, което се отрази на крайния им резултат. Те получиха 26.900 точки – 12.600 за трудност, 6.550 за изпълнение и 7.750 за артистичност. Това беше седмата по сила оценка и също се оказа достатъчна за място сред финалистите.

С общ сбор от 54.600 точки България зае шестата позиция, само на три десети от петата Украйна и на 0.450 точки от четвъртото място на домакина Германия.

Световната титла в многобоя спечели Испания с 57.450 точки. Испанките триумфираха за първи път в историята си със световното злато при ансамблите. Япония остана втора с 56.700, а Бразилия заслужи бронза с 55.500 точки. Трите медалисти си осигуриха и квоти за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

Олимпийският шампион от Париж 2024 Китай остана непосредствено зад България на седмата позиция с 54.200 точки. Общо 42 ансамбъла участваха в надпреварата във Франкфурт.

България остава без медал от световен многобой при ансамблите след триумфа пред родна публика в София през 2022 година, но възможността за отличие във Франкфурт остава. В неделя националките ще участват във финалите на пет топки и три обръча и два чифта бухалки.

Българското участие в заключителния ден ще бъде допълнено от световната вицешампионка от индивидуалния ансамбъл Стилияна Николова, която ще се бори за медалите във финалите на обръч, бухалки и лента.

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