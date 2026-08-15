България заема временното второ място в отборното класиране на световно първенство по художествена гимнастика

След края на индивидуалните квалификации при жените България заема втора позиция във временното отборно класиране на световно първенство по художествена гимнастика с актив от 221.450 точки.

За крайното отборно класиране се вземат всички осем оценки от индивидуалните съчетания в пресявките, към които се добавят двете оценки от многобоя на ансамбъла.

Под неутрален статут Русия води временно с 227.150 точки, България има 221.450 точки, а на трето място е Китай с 221.200. В топ 6 са още САЩ, Италия и Германия.

Отборната битка продължава днес със съчетанията на ансамблите. Многобоят е от 12:00 часа и ще бъде излъчен на живо по БНТ 3. България е в група В, която започва в 14:45 часа. Първите три тима в класирането ще получат квоти за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.