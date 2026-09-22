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Георги Бобев: Всеки един следващ сезон носи нови предизвикателства

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Спорт
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Георги Бобев: Всеки един следващ сезон носи нови предизвикателства
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Българската федерация по ски проведе атрактивна надпревара с ролкови ски за купа "София". Състезанието се проведе в Южния парк в София. Надпреварата в дисциплината спринт свободен стил, вече се превръща в традиция за София, като тази година в състезанието участия взеха над 100 души от клубовете в България.

В съревнованието се включиха състезатели във всички възрастови групи, от момичета и момчета до 12 години, до мъже и жени, като инициативата е част от Европейската седмица на спорта Be Active на Министерството на Младежта и спорта.

На събитието присъства и вицепрезидентът на Българската федерация по ски Георги Бобев, който коментира предстоящия зимен сезон.

"Всеки един следващ сезон носи нови предизвикателства за основните ни състезатели и отбори. Тази година има световни първенства в основните спортове, така че, те ще са акцентът. И началото и на новия олимпийски цикъл", заяви Бобев пред БНТ.

Вижте репортажа във видеото!

#Георги Бобев

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