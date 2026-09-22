Книжка за оцветяване въвежда децата в света на таекуондото

Книжка за оцветяване, посветена на таекуондото, представя пред децата не само основни техники и корейски символи, но и ценностите, свързани с бойното изкуство. „Моята книжка за оцветяване – Таекуондо“ е създадена от Надежда Таков и доц. д-р Димитър Аврамов, преподавател в Националната спортна академия „Васил Левски“ и председател на клуб Таекуондо Фитнес НСА.

Идеята се ражда след състезание, на което двете деца на Надежда Таков претърпяват няколко загуби, но продължават да се състезават.

„Гледайки ги отстрани, си казах: Боже, тези малки деца каква психика показаха. С крехките си тела те не се отказаха. Исках да разкажа техния път чрез тази книжка“, разказва Таков.

Изданието е насочено към най-малките и съчетава оцветяването с информация за спорта и кратки мотивационни послания. Сред тях е и фразата: „Черният колан е просто един бял колан, който никога не се е отказал“.

Според доц. д-р Димитър Аврамов ролята на треньора е много по-широка от обучението в залата.

„Треньорът по таекуондо и по бойните изкуства всъщност е учител. Освен ударите с крака и с ръце ние трябва да научим децата на нещо много по-важно“, посочва той.

По думите му книжката показва, че пътят към успеха включва както победи, така и загуби.

„Имаш само един начин, по който можеш да успееш. Имаш много начини, по които можеш да се провалиш. За мен е важно децата да не успяват всеки път. Те трябва да научат урока на поражението и на провала, за да могат да се изправят“, допълва Аврамов.

Книжката е двуезична, включва корейски символи и термини, както и личен „Таекуондо дневник“. Може да бъде закупена онлайн от страницата на Таекуондо Фитнес НСА и в книжарница на ул. „Шишман“ №2 в София. Предстои изданието да бъде налично и в Националната библиотека “Св.св. Кирил и Методий”.

Надежда Таков се надява книжката да достигне до повече деца и да ги насърчи да открият спорта.