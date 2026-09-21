Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева е гост на 20-ите Азиатски игри в Нагоя, Япония. Най-голямото състезание в Азия беше открито в събота вечерта от японския император Нарухито. Церемонията, на която присъстваха също императрица Масако, както и председателят на Международния олимпийски комитет (МОК) Кърсти Ковънтри, отбеляза началото на 16-дневното събитие.

Лечева ще остане в Япония до края на седмицата, като ще посети различни състезания и ще проведе редица срещи. Една от първите беше с президента на световния бокс Генадий Головкин, който дойде в Нагоя също от София, където присъства на европейското първенство по бокс. Головкин постави висока оценка на организацията.