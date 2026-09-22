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Весела Лечева проведе работна среща с президента на Японския олимпийски комитет

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Спорт
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Разговорът се състоя в Нагоя, където в момента се провеждат XX Азиатски игри.  

весела лечева проведе работна среща президента японския олимпийски комитет
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Председателят на БОК Весела Лечева проведе работна среща с президента на Японския олимпийски комитет Сейко Хашимото. Разговорът се състоя в Нагоя, където в момента се провеждат XX Азиатски игри. Лечева подари на Хашимото знака на БОК.

Хашимото е бивша състезателка по бързо пързаляне с кънки и пистово колоездене. Тя участва на общо 7 олимпиади - четири поредни Зимни игри от 1984 до 1994 г. и на три поредни Летни игри от 1988 до 1996 г. Хашимото беше председател на Организационния комитет на Токио 2020. В момента тя е и президент на федерацията по стрелба.

По време на срещата Лечева поздрави Хашимото за организацията на Азиатските игри.

„Това е изключително престижно събитие, което изисква мащабна организация и събира хиляди хора. Впечатлена съм от спортните съоръжения, на ако има нещо, което искам да отлича, то това са доброволците. Те са чудесни хора, които посрещат участниците и гостите с широка усмивка и грижа за абсолютно всеки. Впечатлена съм и от вашето гостоприемство, с което сте известни по целия свят, но което сега мога да усетя от първо лице“, каза председателят Весела Лечева.

Хашимото сподели, че Азиатските игри събират повече спортисти и от Олимпийските игри. Натрупаният опит е важен за доброто протичане на състезанията, настаняването на спортисти и гости, както и цялостната логистика.

Лечева и Хашимото обсъдиха и бъдещето на спортната стрелба в олимпийската програма. Те се обединиха около мнението, че спортът трябва да става по-популярен сред младите, за да е сигурен в добрите си перспективи на Олимпийски игри. Весела Лечева покани президента на Японския олимпийски комитет на посещение в България.

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#Весела Лечева

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