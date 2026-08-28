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Сблъсъци заради сигурността в Сеута: Местни жители протестират 1 месец след мигрантското нахлуване

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Европа
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Протести заради сигурността в испанския анклав Сеута един месец след масовото нахлуване на мигранти от Мароко прерастнаха в сблъсъци между местните хора и полицията снощи.

Група протестиращи нападна импровизиран мигрантски лагер и запали вещи на някои от хората там. Полицията използва сълзотворен газ, за да предотврати сблъсъци между местните и мигрантите спящи на плажа.

Демонстранти с испански знамена блокираха за кратко и автомобили на Червения кръст, на път към плажа за раздаване на храна на стотиците хора все още живеещи там. Напрежението възникна след като вчера сутринта група от около 70 мигранти нападна с камъни преминаващ военен автомобил и рани леко войник.

#Сеута #мигрантска криза #протести #мигранти

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