Цените на горивата у нас: Поскъпват ли дизелът и бензинът?

Горивата на дребно продължават да поскъпват за пореден месец заради ситуацията в Близкия изток. От началото на август досега най-масовият тип бензин А-95 е поскъпнал с над 4,5%, а дизелът – с над 5 на сто.

На 1 август литър бензин е струвал 1,54 евро, като цената му се е увеличавала досега, с лек застой през август. Днес се продава за 1,61 евро.

Дизелът вече струва 1,87 евро за литър при 1,76 евро в началото на август. Цената се очаква да нараства още заради недостига на нафта на световните пазари.

През последния месец цената на дизела надминаваше на световните пазари дори цената на авиогоривото. Цената на дребно следва темпа на международните пазари.