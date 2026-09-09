На международно състезание: Какви са причините за смъртта на парапланериста в Стара планина?

Повече от 24 часа продължи операцията по изваждането на тялото на загиналия парапланерист от труднодостъпно дере в района на връх Голям Кадемлия в Стара планина. Тялото вече е извадено от дерето, а спасителите подготвят свалянето му от непроходимата местност. Мъжът е китайски гражданин. Той загина по време на световната купа по парапланеризъм, която се провежда у нас.

Сигнал за инцидента е подаден на телефон 112 вчера от участници в състезанието, а падането на парапланериста от Китай се е случило в урва с множество скали.

Ясен Савов, очевидец: "Пред мен се случи цялото нещо, имаше някакъв проблем отстрани на парапланера, беше се сгънало крилото отстрани и той не можа да го изконтролира и след две широки врътки реши да свали запасния парашут, което е по принцип доста безопасно решение над гора."

До парапланериста успява да достигне спасител, но транспортирането без въздушна помощ се оказва невъзможно. В спасителната акция се включват два хеликоптера – въздушна линейка и на военновъздушните сили от авиобаза Крумово.

Световната купа се провежда край Сопот вече за четвърти път и досега не е имало сериозни инциденти.

Христо Сливков, организатор: "Участниците летят с устройства, които в реално време проследяват и изпращат данни за скоростта - хоризонтална и вертикална, и ние имаме тези данни от неговия уред. Реално той е паднал с около четири метра след отварянето на запасния. 4 м/с е все едно да скочиш от метър, метър и нещо."

снимки: БТА

Станислав Стойчев, кмет на Сопот: "Има около 73 участници. Досега в дните до преди инцидента всичко вървеше нормално и се изпълняваха всички задачи от пилотите. И времето беше изключително подходящо."

Състезанието от световната купа все още не е прекратено окончателно. Днес състезателите анонимно гласуват дали да се продължат полетите.

Вижте повече в прякото включване на Наталия Грозева