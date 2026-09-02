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Сопот лети към Световната купа: Най-добрите парапланеристи у нас мерят сили над Розовата долина (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Христозова
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Чете се за: 02:52 мин.
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Дни преди Световната купа по парапланеризъм в дисциплината крос кънтри, Сопот отново се превръща в център на въздушния спорт. Градът е домакин на Националния шампионат по парапланеризъм, който стартира в понеделник при отлични условия за летене и ще продължи до петък.

Мястото над лифт "Сопот" не е избрано случайно. Районът е сред най-добрите места за парапланеризъм в света, а сложният релеф, въздушните течения и огромните възможности за прелети превръщат състезанието в истинско изпитание за пилотите. Националният шампионат е и перфектната подготовка за българските състезатели преди голямата битка в Световната купа. Тук те трупат ценен опит, тестват тактика и техника и се изправят срещу едни от най-силните пилоти в региона.

Сред имената, които привличат вниманието, са Ясен Савов, Веселин Овчаров и представителят на домакините Георги Иванов от Сопот. В надпреварата участва и младата надежда на българския парапланеризъм Георги Джолев от Банско. До момента състезателите получаваха задачи за въздушни маршрути между 60 и 90 километра, преминаващи над Стара планина, Средна гора и живописната Розова долина. Всеки километър във въздуха изисква прецизна преценка, смелост и отлично познаване на въздушните течения.

Временното класиране е изключително интересно. Лидер е украинецът Анатоли Михайлюта, а непосредствено след него се нарежда българинът Георги Иванов от Сопот. Но победителят все още не е известен. Предстоят още два състезателни дни, а прогнозите за утре обещават нов силен ден във въздуха над Розовата долина. Именно тогава битката за челните позиции може да стане още по-оспорвана. А Сопот продължава да доказва защо е специално място за този спорт – тук планината среща небето, а пилотите превръщат въздушните течения в километри, скорост и адреналин.

И докато парапланеристите вече трупат височина и километри, от днес в Сопот започна и Националният шампионат по делтапланеризъм, превръщайки района в истинска столица на въздушните спортове. Голямото въздушно шоу тепърва предстои – Световната купа наближава, а Сопот вече лети към нея! Надпреварата започва на 6 септември и ще продължи до 12 септември.

#Сопот #парапланеризъм

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