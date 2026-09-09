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В ход е операция по транспортиране на тялото на загиналия парапланерист в Стара планина

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
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Очакванията са тя да отнеме часове

В ход е операция по транспортиране на тялото на загиналия парапланерист в Стара планина
Снимка: БТА
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Мащабна операция с участието на 19 планински спасители тече в момента в Централна Стара планина за свалянето на тялото на китайския парапланерист, който загина вчера следобед. Инцидентът стана в изключително труднодостъпния район на Малък Джендем по време на световното първенство по парапланеризъм край Сопот.

Сигналът е подаден от други състезатели, които са забелязали отворения му запасен парашут във въздуха.

Въпреки че още вчера към скалистия терен над хижа „Соколна“ бяха изпратени военен хеликоптер от авиобаза Крумово и въздушна линейка под координацията на областния управител на Стара Загора, първият достигнал спасител само е констатирал смъртта на мъжа.

снимки:БТА

Заради суровия и много стръмен участък в масива Триглав, днешната акция по транспортирането пеша е изключително тежка, рискована и се очаква да отнеме часове.

#загинал парапланерист #акция #Стара планина

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