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Спортното училище в Русе се превръща в съвременен център за всестранна подготовка

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Роман Сушков
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Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
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Директорът на училището Евгени Недев работи за подобрението на базата и учебния процес.

спортното училище русе превръща съвременен център всестранна подготовка
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Спортното училище в Русе се превръща в съвременен център за всестранна подготовка. Инвестиции за милиони евро са обновили класните стаи, физкултурния салон и общежитието, което е напълно безплатно за учениците.

Директорът на училището Евгени Недев работи за подобрението на базата и учебния процес.

"Проектът бе финансиран от Министерството на младежта и спорта за 1.5 млн. евро. В момента тече ремонт на общежитието и проектът е на стойност 920 хил. евро. С ремонта на общежитието успяваме да привлечем деца от цяла България. Спортните клубове имат много добри треньори и кадри. Ще стане един малък спортен комплекс. Общежитието е безплатно за всички ученици на спортното училище", сподели той в интервю за предаването "България в 60 минути".

Изпълнителният директор на БК Русе Илия Сяров работи съвместно със спортното училище.

"Ако някой иска да стане европейски, световен или олимпийски шампион, трябва да бъде в спортното училище. При нас децата са ангажирани от сутринта до вечерта", допълни наставникът.

Вижте цялото интервю във видеото.

#България в 60 минути

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