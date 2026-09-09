Спортното училище в Русе се превръща в съвременен център за всестранна подготовка. Инвестиции за милиони евро са обновили класните стаи, физкултурния салон и общежитието, което е напълно безплатно за учениците.

Директорът на училището Евгени Недев работи за подобрението на базата и учебния процес.

"Проектът бе финансиран от Министерството на младежта и спорта за 1.5 млн. евро. В момента тече ремонт на общежитието и проектът е на стойност 920 хил. евро. С ремонта на общежитието успяваме да привлечем деца от цяла България. Спортните клубове имат много добри треньори и кадри. Ще стане един малък спортен комплекс. Общежитието е безплатно за всички ученици на спортното училище", сподели той в интервю за предаването "България в 60 минути".

Изпълнителният директор на БК Русе Илия Сяров работи съвместно със спортното училище.

"Ако някой иска да стане европейски, световен или олимпийски шампион, трябва да бъде в спортното училище. При нас децата са ангажирани от сутринта до вечерта", допълни наставникът.

Вижте цялото интервю във видеото.