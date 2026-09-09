Четири домашни кучета нахапаха 7-годишно дете край Враца

7-годишно дете е прието за лечение с множество разкъсни рани по цялото тяло, причинени от нахапвания от кучета, съобщиха от полицията във Враца.

Сигналът е получен в Районното управление във Враца на 8 септември около 13.50 часа от Центъра за спешна медицинска помощ.

След издирвателни мероприятия служители на полицията са установили, че детето е било нахапано в местността „Мало Краище“ от четири кучета, собственост на мъж от Враца.

Животните са чипирани и имат паспорти. Собственикът на кучетата е разпитан.

По случая е образувано досъдебно производство.