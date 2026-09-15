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250 кутии цигари и стотици бижута задържаха на Летище Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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250 кутии цигари и стотици бижута задържаха на Летище Бургас
Снимка: БНТ
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Цигари в търговски количества и стотици бижутерийни изделия са открити в багажа на двама български граждани на Летище Бургас. И двамата пътували за Лондон и преминали през „зелен коридор“, с което заявили, че нямат стоки за деклариране.

При проверка на багажа на единия пътник митническите служители открили 5000 къса, или 250 кутии цигари. Те били с валиден български акцизен бандерол, но количеството им било определено като търговско и пренасянето им било в нарушение на митническото законодателство. При другия пътник инспекторите открили голямо количество бижутерийни изделия от жълт метал, разпределени в два куфара и раница.

Снимки: БНТ

Общо са намерени 771 колиета, обеци, гривни, медальони, синджири и пръстени. Експертиза установила, че изделията са от неблагороден метал. На двамата пътници са съставени актове за административни нарушения.

#стотици бижута #250 кутии цигари #задържани #летище Бургас

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