Нивото на Дунав остава ниско, в сила са ограниченията за корабоплаването

Динамична остава хидроложката обстановка по река Дунав. През последното денонощие нивото на реката се е променило с между 1 и 3 сантиметра в различните участъци, съобщават от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

При водомерните постове в Ново село, Лом и Оряхово е отчетено повишение на нивото с 1 сантиметър. При останалите постове е регистрирано понижение между 1 и 3 сантиметра.

През последните 24 часа няма нови случаи на плавателни съдове, заседнали в или извън корабоплавателния път, съобщават от дирекция „Речен надзор“.

Въпреки това остават в сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове по целия български участък на Дунав.

Хидроложката обстановка остава усложнена.