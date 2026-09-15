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838 лишени от свобода ще учат през новата учебна година, 23 са първокласници

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838 лишени от свобода ще учат през новата учебна година, 23 са първокласници
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838 лишени от свобода от всички затвори в страната ще се включат в обучение през новата учебна 2026/2027 година. Сред тях са 23 първокласници и 32 зрелостници, показват данните на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към 15 септември.

В начален етап ще се обучават 176 души, 305 ще придобиват основно образование, а 357 – средно. Най-много ученици има в затворите в Стара Загора – 186, София – 170, и Враца – 107.

В затвора в Сливен ще учат 61 жени, а в Поправителния дом за непълнолетни младежи към затвора във Враца – 11.

В местата за лишаване от свобода функционират училища и филиали, чиито програми съответстват на държавните образователни изисквания. Освен общообразователни предмети се предлага и професионално обучение, насочено към по-лесна реализация след освобождаването.

Сред специалностите са шлосер в София, озеленител във Враца, шивач в Сливен, както и електромонтьор и технолог в машиностроенето в Ловеч.

Снимки: Министерство на правосъдието

#ученици в затворите #ГД "Изпълнение на наказанията"

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