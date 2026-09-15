БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Нова учебна година: 2322 училища отварят врати за над 700...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ЖЕСТОКО УБИЙСТВО В ПЛОВДИВ

Съдът остави в ареста непълнолетна, обвинена за убийството на Георги Кузев

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
Запази
Съдът остави в ареста непълнолетна, обвинена за убийството на Георги Кузев
Снимка: Архив
Слушай новината

Пловдивският окръжен съд отказа да измени най-тежката мярка „задържане под стража“, наложена спрямо едно от момичетата, обвинени в умишленото убийство на 37-годишен мъж на Младежкия хълм, съобщиха от пресцентъра на Съдебната палата.

Момичето е обвинено за това, че на 4 август 2026 г. в Пловдив, като непълнолетна, но като е разбирала свойството и значението на извършеното и е могла да ръководи постъпките си, в съучастие с още седем непълнолетни като извършители, умишлено са умъртвили мъж на 37 г., като убийството е извършено по особено мъчителен начин за убития, с особена жестокост, по хулигански и свързани със сексуалната ориентация подбуди.

Обвиняемата е привлечена към наказателна отговорност за тежко умишлено престъпление, за което Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода.

Окръжният съд прие, че продължава да е налице обосновано предположение за съпричастност на обвиняемата към престъплението, за което е привлечена към наказателна отговорност, както и счете, че липсва опасност от укриване, но съществува опасност от извършване на престъпление.

С оглед непълнолетието на обвиняемата съдът даде указания на прокуратурата за изготвяне на съдебна психолого-психиатрична експертиза както спрямо нея, така и спрямо всички останали непълнолетни обвиняеми по делото. Окръжен съд – Пловдив указа и да се осигури възможност момичето да продължи обучението си в условията на ареста, гарантирайки правото ѝ на образование.

Определението не е окончателно и подлежи на протест и обжалване пред Апелативен съд – Пловдив на 24 септември 2026 г. от 10.00 ч.

Общо 10 младежи на възраст между 14 и 17 години бяха задържани по случая. Обвинения бяха повдигнати на петима от тях – три момчета и две момичета. Младежите са подражавали на групите за "ловци на педофили".

В края на август бяха задържани още трима непълнолетни за умишленото убийство на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм на 4 август в града. Така обвинените за убийството станаха общо осем.

#убийството в Пловдив

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова: Датата 15 септември не е подвластна на времето и не се забравя
Президентът Илияна Йотова: Датата 15 септември не е подвластна на...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Председателят на Народното събрание Михаела Доцова откри учебната година в Берковица Председателят на Народното събрание Михаела Доцова откри учебната година в Берковица
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Министър Георги Вълчев: Училището има мисия – да даде на всяко дете знание, увереност и шанс да намери своя път в живота Министър Георги Вълчев: Училището има мисия – да даде на всяко дете знание, увереност и шанс да намери своя път в живота
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
За първия учебен ден: Патриарх Даниил пожела на децата да избират доброто и да постоянстват в него За първия учебен ден: Патриарх Даниил пожела на децата да избират доброто и да постоянстват в него
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Цените на горивата: Дизелът удари 1,90 евро за литър
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Как посрещна първия учебен ден едно многодетно семейство от Варна
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Зеленски обяви, че Украйна е готова на деескалация
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Пореден дрон е навлязъл във въздушното пространство на Литва
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ