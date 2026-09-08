Иван Тиков: Участието на Григор ще даде много мотивация на нашия отбор

Президентът на Българската федерация по тенис Иван Тиков смята, че включването на най-успешния роден състезател Григор Димитров към националния отбор за Купа "Дейвис" ще донесе допълнителна мотивация на останалите представители на страната в предстоящите мачове срещу Дания.

БФТ официално потвърди днес, че 35-годишният Димитров ще бъде първа ракета на България при гостуването в Копенхаген на 18 и 19 септември в мача от Световна група I на неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже. Така хасковлията се завръща в селекцията за пръв път от 2015 година при победата с 5:0 над Люксембург.

"Григор Димитров е в състава и се надяваме да играе. Ще участва засега. Благодаря на него и на неговия щаб, че изразиха желание да се включат в националния отбор. Все пак той е жива легенда на българския тенис - не само на българския, но и на световния. Толкова години да играе на топ ниво, да се конкурира с най-добрите тенисисти. Това ще даде много допълнителна мотивация в нашия отбор. Все пак знаете, че останалата част от тима ни е изградена от млади състезатели, които ще бъдат допълнително мотивирани от присъствието на Григор. Аз лично се надявам неговата кариера да продължи още дълго време, да има добро здраве, да няма контузии. Опита си го има и съм сигурен, че ще се върне на мястото, което му е отредено", заяви Тиков на пресконференция в София.

"Откъм нашите млади състезатели - радвам се, че те взеха участие в турнирите, които провеждахме от категория "Чалънджър 50" в Пловдив. До момента бяха три на брой. Те натрупаха допълнителен международен опит на домашна сцена и вярвам, че това ще помогне за следващите мачове срещу Дания. Ние от федерацията работим за младите състезатели. Дадохме възможност на всички тях, които ще бъдат част от националния отбор в бъдеще. Те играха на тези международни събития. Някои имаха първи мач в професионалния тенис и вярвам, че в бъдеще турнири, които провеждаме в България ще им дадат допълнително опит и увереност", добави президентът на БФТ.

Стефани Гачева, която се занимава с организационната част на отбора, добави, че подготовката на националния отбор на България преминава по план, а първите участници ще заминат за Дания още в събота. Сред тях са членовете на отбора за Купа "Дейвис" Илиян Радулов и Пьотр Нестеров, както и шампионът при юношите на "Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ през 2025 година Иван Иванов, който ще бъде резерва.

"Засега върви много добре. За нас е изключително важно всеки един състезател и член на екипа да се чувства много добре и да има всички условия по време на престоя си в Дания. Затова подготовката започна още преди няколко месеца. В събота заминава част от отбора, в постоянен контакт сме домакините, с Международната федерация по тенис ITF. Те оказват изключително голямо съдействие, помагат ни във всеки един детайл. Ние гледаме много професионално на нещата, искаме отборът да се представи в най-добрата си светлина и да има всички осигурени условия за представянето му", каза Гачева.

Капитанът на отбора Валентин Димов, който включи към състава още Александър Донски и Александър Василев, освен Димитров, Радулов, Нестеров и резервата Иванов, поясни, че всички състезатели са физически здрави и са готови за мачовете в Дания, които ще се играят на твърда настилка.

"Част от момчетата ще се присъединят от различни места, на които участват в турнири в предходните седмици преди Купа "Дейвис". Ще проведем нашия лагер там на място при същите условия, на които ще играем. Всички момчета са добре и изявяват огромно желание и нетърпение за предстоящите мачове. Надявам се да проведем една много успешна подготовка и успешен тренировъчен лагер непосредствено преди мачовете", заяви капитанът на селекцията.

Димов коментира и включването на Григор Димитров в състава:

"Разбира се, че е страхотна новина и подкрепа, която ще окаже на отбора такъв опитен и добър играч, който има дългогодишна успешна кариера на топ ниво да се присъедини към нашия млад състав. Въпреки че съставът ни е млад, те натрупаха вече немалък опит в срещите за Купа "Дейвис", така че смятам, че заедно с него наистина имаме доста по-добри шансове да се поздравим с победа. Знаем, че и отборът на Дания е с класни играчи, двама от тях участваха на Откритото първенство на САЩ. Холгер Руне все още е под въпрос дали ще играе, но най-вероятно ще вземе участие и той."

На въпрос в колко мача ще играе Димитров, капитанът на отбора отговори: "Ще вземе участие в толкова срещи, колкото ни е необходимо, но това вече както е стратегия, така е и тактика, защото мачовете преди се играха в три дни, а сега във втория ден се играе мач на двойки и след това две срещи поединично, така че е рано да коментираме такова нещо", допълни Димов.



