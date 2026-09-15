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Посланикът на България в Кралство Дания прие националите за Купа Дейвис

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Спорт
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Президентът на Българската федерация по тенис Иван Тиков и капитанът на националния отбор Валентин Димов връчиха на посланик Заков фланелка с подписите на националите.

Купа Дейвис 2026
Снимка: БФ Тенис
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Посланикът на България в Кралство Дания Драгомир Заков прие българския национален отбор за Купа Дейвис преди предстоящия двубой срещу Дания от Световна група I.

Драгомир Заков пожела успех на отбора и подчерта, че присъствието на националите в Дания е от важно значение за положителния имидж на България. Посланикът сподели още, че в страната живее значителна българска общност и изрази увереност, че тимът ще получи сериозна подкрепа от трибуните.

Президентът на Българската федерация по тенис Иван Тиков и капитанът на националния отбор Валентин Димов връчиха на посланик Заков фланелка с подписите на националите, специално изработен флаг за предстоящата среща и символична чиния, изработена от троянска керамика.

Българският отбор продължава подготовката си за двубоя. Днес националите проведоха поредна тренировка на кортовете на местен тенис клуб, а от вторник ще започнат занимания в зала „Royal Stage" в Хилерьод, където ще се проведе срещата на 18 и 19 септември.

Предстоящият двубой е от изключително значение за България. При победа националният ни отбор ще се завърне в Световната група на Купа Дейвис, докато при загуба ще играе през следващия февруари за оставане в Световна група I.

Капитанът Валентин Димов ще разчита на:
Григор Димитров – №128 на сингъл
Александър Донски – №82 на двойки и №519 на сингъл
Пьотр Нестеров – №301 на сингъл
Илиян Радулов – №596 на сингъл
Александър Василев – №615 на сингъл

Юношеският шампион от Уимбълдън и US Open за 2025 година Иван Иванов (№508) също е с отбора в Дания като резерва.

В щаба на националния отбор са помощник-треньорът Тихомир Грозданов, лекарят Георги Попов и масажистът Любомир Панев.

Българската федерация по тенис благодари на посланик Драгомир Заков за оказаното внимание и подкрепата към националния отбор.

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