Катержина Синякова и Тейлър Таунсенд обърнаха американския тандем и завоюваха титлата при двойки на US Open

Катержина Синякова и Тейлър Таунсенд триумфираха с титлата при женските двойки на US Open. Поставените под №1 в схемата стигнаха до обрат във финала срещу американките Ашлин Крюгер и Робин Монтгомъри и спечелиха с 5:7, 6:0, 6:2 след час и 55 минути игра на "Артър Аш“.

Двубоят започна трудно за фаворитките. Крюгер и Монтгомъри, които за първи път играеха финал в турнир от Големия шлем, оказаха сериозна съпротива и успяха да измъкнат оспорвания първи сет. В последния гейм младият американски тандем навакса изоставане от 15:40 и затвори частта със 7:5.

Отговорът на Синякова и Таунсенд обаче беше категоричен. Водачките в схемата поеха пълен контрол върху срещата и не дадоха нито един гейм на съперничките си във втория сет – 6:0, с което изпратиха финала в решителна трета част.

Превъзходството им продължи и в нея. Крюгер и Монтгомъри успяха да спечелят само два гейма до края, а Синякова и Таунсенд завършиха обрата с 6:2 и вдигнаха трофея в Ню Йорк.

Успехът добави още едно значимо отличие към впечатляващата колекция на Синякова. За чехкинята това е 12-а титла на женски двойки от Големия шлем. Тя вече има по поне два трофея от всяка от четирите най-големи надпревари – три от Australian Open, четири от "Ролан Гарос“, три от "Уимбълдън“ и два от US Open.

Триумфът е особено специален и за Таунсенд. Американката спечели титлата на двойки в Ню Йорк за първи път, след като преди това беше загубила три финала на US Open. Отличието е нейно четвърто от Големия шлем и с него тя вече има титла от всяка една от четирите надпревари, оформяйки своя кариерен Голям шлем при женските двойки.