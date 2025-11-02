БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Анна Блинкова спечели втора титла в кариерата си на турнира в Цзюцзян

Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Рускинята победи 17-годишната Лили Тагер на финала.

Анна Блинкова
Снимка: БТА
Рускинята Анна Блинкова спечели втора титла в кариерата си в професионалния тенис тур, след като се наложи с 6:3, 6:3 срещу 17-годишната Лили Тагер на финала на турнира в Цзюцзян (Китай). Той е с ранг WТА 250 и награден фонд 275 хиляди долара.

Блинкова, на 27 години, заслужи първата си титла в Клуж-Напока през 2022 срещу Жасмин Паолини и загуби финал срещу Елина Свитолина в Страсбург през 2023.

Днес Блинкова не срещна затруднения срещу Тагер, която влезе в основната схема като квалификантка и детронира Виктория Голубич на полуфиналите. Рускинята, която е 95-а в световната ранглиста, записа цели четири пробива в първия сет и финален пети в осмия гейм на втория. Тя го защити на собствен сервис и вкара втория мачбол за крайното 6:3.

В понеделник Блинкова, която заслужи 36 300 долара от наградния фонд, ще се изкачи на 63-о място в световната ранглиста. Тя ще бъде девета ракета на Русия при дамите.

