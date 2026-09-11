Елена Рибакина обърна Коко Гоф и се класира за финала на US Open

Елена Рибакина ще оглави световната ранглиста от понеделник, независимо от представянето си на US Open. 27-годишната тенисистка, която представя Казахстан, обаче ясно показа, че титлите са по-важни за нея от самото първо място в ранглистата.

Рибакина ще има възможност да спечели втората си титла от Големия шлем за годината, след като победи Коко Гоф с 3:6, 6:4, 6:4 в полуфинала на US Open. Тя трябваше да се справи както с шумната подкрепа за американката от трибуните, така и с впечатляващата ѝ физическа игра.

След като загуби първия сет, Рибакина се разколеба и във втория, а в третия почти изпусна възможността да стигне до победата. В крайна сметка новата световна №1 успя да се възползва от решаващите моменти.

В полуфинала срещу Рибакина, Гоф се бореше за всеки гейм, докато представителката на Казахстан печелеше сравнително лесно своите подавания.

Headed to a decider!



Elena Rybakina captures the second set 6-4. pic.twitter.com/WStTkWXluJ — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2026

При 3:3 в третия сет Рибакина стигна до две точки за пробив след смели и мощни бекхенди, но Гоф се измъкна благодарение на отличния си сервис. Малко по-късно Рибакина отново получи възможност за пробив и след грешка на американката поведе с 5:3.

Сервисът за мача обаче се оказа труден. Гоф стигна до 40:30 с впечатляваща защита, а при първата си възможност за пробив Рибакина изпрати бекхенд в мрежата.

Новата световна №1 обаче вече беше преодоляла Гоф, бурната атмосфера на „Артър Аш“ и собствените си грешки. В последното дълго разиграване тя остана в точката, изпълни удар над глава, а Гоф изпрати топката в аут.

Наградата за Рибакина е първият ѝ финал на US Open, където в събота ще се изправи срещу Арина Сабаленка. 28-годишната беларускиня преследва трета поредна титла в Ню Йорк и ще бъде мотивирана да покаже, че загубата на първото място в ранглистата не означава загуба на доминацията ѝ в женския тенис.

Това ще бъде първият финал на турнир от Големия шлем между №1 и №2 в ранглистата на WTA след „Ролан Гарос“ през 2025 г., когато Гоф победи Сабаленка.

За Гоф загубата сложи край на турнир, който показа израстването ѝ през последната година. Тя за първи път от 2023 г. достигна до полуфиналите в Ню Йорк, след като преди година предприе смелата стъпка да промени един от най-важните елементи в играта си – сервиса. Решението дойде в труден момент, тъй като малко тенисисти биха променяли играта си, докато се състезават в мачове с висок залог. На миналогодишния US Open Гоф изпитваше сериозни проблеми и допускаше огромен брой двойни грешки. Година по-късно американката вече гледа по различен начин на трудните моменти.

„Със сигурност сега съм с различна нагласа и перспектива в сравнение с миналата година. Ако не друго, това ме мотивира още повече да продължа да работя, защото виждам колко много съм се подобрила за една година“, заяви Гоф.

Тя допълни, че сервисът ѝ определено е станал по-добър, въпреки че не е показала най-доброто от себе си в този компонент.