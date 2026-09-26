Камен Иванов стана шампион при юношите на турнир до 16 г. от Тенис Европа в Добрич

Камен Иванов триумфира с титлата на сингъл при юношите на турнира до 16 години от трета категория на Тенис Европа в Добрич. Надпреварата се проведе на базата на ТК „Изида".

В изцяло български финал на сингъл при юношите Камен Иванов победи с 6:4, 7:6 Христо Рашков. Така Иванов спечели титлата с пет поредни победи и без да загуби нито един сет. На трето място при юношите се класираха българите Мартин Валеов и Теодор Янков.

Във финала на сингъл при девойките Бианка Фагерлунд (Швеция) се наложи с 6:2, 6:2 над Виктория Траверсе (Украйна). На трето място при девойките се класираха българките Пламена Кукенска и Мария Мотреникова.

Доброто представяне на българските таланти на турнира беше допълнено от титлите на двойки за Калоян Гайдаджиев при юношите и Грейс Георгиева и Юлия Соловеева при девойките.