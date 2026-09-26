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Елизара Янева се класира за финала на турнира W50 в Пловдив

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Спорт
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Първата ракета на България разгроми на полуфиналите с 6:0, 6:3 поставената под №4 Кайса Хенеман (Швеция) за 63 минути игра.

Елизара Янева
Снимка: Startphoto.bg
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Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева се класира убедително за финала на сингъл на силния международен турнир за жени от категория W50 в Пловдив. Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на кортовете на ТК „Макс Про" зад хангарите на Гребната база.

Първата ракета на България разгроми на полуфиналите с 6:0, 6:3 поставената под №4 Кайса Хенеман (Швеция) за 63 минути игра.

Поставената под №1 в схемата Янева започна великолепно мача и спечели първия сет с 6:0 само за 27 минути. 19-годишната българка продължи да доминира и поведе с 2:0 във втората част. Хенеман успя да спечели следващите три гейма, но Янева показа по-голямата класа и с четири поредни спечелени гейма затвори мача с 6:3.

Това е четвърта поредна победа за Янева на турнира, без да загуби сет. За нея това е девети пореден успех, след като през миналата седмица спечели титлата на турнира от същата категория W50 в Пазарджик.

В спор за титлата утре от 11:00 часа Елизара Янева ще играе срещу победителката от мача между шестата поставена Аранча Минтеги Дел Олмо (Испания) и Лоес Ебелинг Конинг (Нидерландия).

Входът за всички срещи е свободен.

#Велизара Янева

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