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Росица Денчева намери място във финалното каре на двойки

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Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
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В изцяло български мач по-късно Мелис Расим и Дария Великова ще играят срещу Лидия Енчева и Ива Иванова.

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Българската тенисистка Росица Денчева ще играе полуфинал на двойки на международния турнир на клей от категория W50 в Пловдив, който се провежда на кортовете на ТК "Макс Про" зад хангарите на Гребната база.

19-годишната плевенчанка и Аня Станкович (Сърбия), трети поставени в основната схема, победиха Маюка Аикава (Япония) и Астрид Олсен (Норвегия) с 6:4, 6:4 за 77 минути.

Денчева и Станкович поведоха с 4:1 с ранен брейк в първия сет, след което съперничките им отразиха сетбол върнаха пробива за 5:4, но не успяха да изравнят.

В края на втората част двата тандема си размениха по един брейк, Денчева и Станкович се възползваха от възможност да затворят срещата на сервис на опонентките си, с което се класираха в полуфиналната фаза.

Там те ще се изправят срещу победителките от двубоя между българката Елизара Янева/Беатрисе Зелтина и водачките в схемата Сапфо Сакелариди (Гърция)/Оана Гаврила (Румъния).

В изцяло български мач по-късно Мелис Расим и Дария Великова ще играят срещу Лидия Енчева и Ива Иванова.

По-рано днес в турнира поединично Елизара Янева и Лидия Енчева записаха победи и продължават към четвъртфиналите.

#Росица Денчева

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