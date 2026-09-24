Пълна доминация за Джордж Ръсел в Баку

Пълна доминация за Джордж Ръсел в първия тренировъчен ден на Формула 1 в Баку, след като пилотът на Мерцедес направи най-добра обиколка и във втората сесия. Британецът изпревари с 0.552 секунди съотборника си Андреа Кими Антонели, който пропусна над половин час заради проблеми в хидравликата.

Ръсел бе над всички през почти цялата тренировка. 12 минути след началото той измести Макс Верстапен от първото място, след като направи обиколка в рамките на 1:44.537 минути с гумите със среднотвърда смес. В това време Антонели все още бе в гаража за корекции на проблем, получен по-рано през деня.

Пилотите бяха забавени с червен флаг след катастрофа на Арвид Линдблад от Рейсинг Булс и заради това квалификационната симулация се забави. Антонели се завърна на пистата след подновяването на сесията, но лидерът в генералното класиране остана далеч зад съотборника си. Ръсел оглави отново класирането с 1:43.759 минути, след което свали още четири десети и спечели сесията с 1:43.347 минути.

Антонели остана на цели 0.552 секунди зад Ръсел, а Макс Верстапен класира Ред Бул на трета позиция с 0.827 секунди пасив. Зад тях останаха двамата пилоти на Ферари Шарл Льоклер и Люис Хамилтън, а Ландо Норис бе шести. Световният шампион от Макларън обаче изостана с 1.484 секунди от Ръсел.

Пиер Гасли класира Алпин на седмо място, Оскар Пиастри бе осми с Макларън, а Исак Хаджар остана девети с втория автомобил на Ред Бул.