Бляскав Кими Антонели триумфира в "Мадринг“ и се приближава към световната титла във Формула 1

Андреа Кими Антонели спечели Гран при на Испания във Формула 1, след като излезе победител в първото състезание на новата писта "Мадринг“. Пилотът на Мерцедес пресече финала пред Макс Верстапен с Ред Бул и Ландо Норис с Макларън, за да добави още един успех към силния си сезон.

Още на старта Норис защити първата позиция срещу Антонели. Италианецът на два пъти опита да атакува съперника си, но при маневрите излезе извън очертанията на трасето и върна позицията. Зад тях Верстапен също премина извън пистата и временно се придвижи напред, но впоследствие получи нареждане да пропусне Антонели и Люис Хамилтън.

Норис бързо започна да трупа аванс и още във втората обиколка водеше с 1,7 секунди, а няколко тура по-късно разликата вече надхвърляше четири секунди. Състезанието на Хамилтън обаче приключи рано. Британецът съобщи за проблем със спирачките и в седмата обиколка се прибра в бокса, откъдето повече не се върна на трасето.

Първият сериозен стратегически обрат дойде в 15-ата обиколка, когато Ланс Строл спря на трасето и беше въведен режим на виртуална кола за сигурност. Верстапен, Антонели и Джордж Ръсел веднага използваха възможността да сменят гумите си, докато Норис остана още една обиколка навън. Питстопът на пилота на Макларън обаче се забави и той се върна едва пети.

Така начело се озова Шарл Леклер, който заложи на значително по-дълъг първи стинт. Пилотът на Ферари успяваше да държи Антонели зад себе си, като разликата между двамата на моменти падаше под две секунди, но след това отново се увеличаваше. Италианецът от Мерцедес трябваше едновременно да управлява гумите и спирачките си и да внимава за ограниченията на трасето.

В заключителната фаза стратегията на Ферари започна да достига своя предел. Десет обиколки преди финала Леклер все още водеше без спиране в бокса, следван от Антонели, Верстапен и Норис.

Решаващият момент настъпи в 49-ата обиколка, когато Леклер най-накрая направи своя питстоп. Това отвори пътя на Антонели към първата позиция, докато монегаскът се върна четвърти зад Верстапен и Норис.

До края пилотът на Мерцедес запази контрол над надпреварата. Пет тура преди карирания флаг той водеше с малко повече от две секунди пред Верстапен, въпреки че съобщи по радиото за контакт със стената. Ударът не причини сериозни поражения по автомобила му.

Зад него битката за второто място остана отворена до последните метри. Норис се залепи зад Верстапен и атакува нидерландеца в предпоследната обиколка, но пилотът на Ред Бул защити позицията си. Ситуацията привлече вниманието на състезателния контрол заради съмнения, че Верстапен е напуснал изцяло очертанията на трасето и е получил предимство.

След 57 обиколки Антонели пресече пръв финалната линия, следван от Верстапен и Норис, с което превърна дебютното състезание на "Мадринг“ в още един от големите моменти на своя сезон.