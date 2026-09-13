БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Бляскав Кими Антонели триумфира в "Мадринг“ и се приближава към световната титла във Формула 1

Мариан Николов от Мариан Николов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:10 мин.
Спорт
Запази

Италианецът донесе нова победа на Мерцедес след напрегната стратегическа битка, а Макс Верстапен удържа Ландо Норис в спора за второто място

формула гран мадрид
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Андреа Кими Антонели спечели Гран при на Испания във Формула 1, след като излезе победител в първото състезание на новата писта "Мадринг“. Пилотът на Мерцедес пресече финала пред Макс Верстапен с Ред Бул и Ландо Норис с Макларън, за да добави още един успех към силния си сезон.

Още на старта Норис защити първата позиция срещу Антонели. Италианецът на два пъти опита да атакува съперника си, но при маневрите излезе извън очертанията на трасето и върна позицията. Зад тях Верстапен също премина извън пистата и временно се придвижи напред, но впоследствие получи нареждане да пропусне Антонели и Люис Хамилтън.

Норис бързо започна да трупа аванс и още във втората обиколка водеше с 1,7 секунди, а няколко тура по-късно разликата вече надхвърляше четири секунди. Състезанието на Хамилтън обаче приключи рано. Британецът съобщи за проблем със спирачките и в седмата обиколка се прибра в бокса, откъдето повече не се върна на трасето.

Първият сериозен стратегически обрат дойде в 15-ата обиколка, когато Ланс Строл спря на трасето и беше въведен режим на виртуална кола за сигурност. Верстапен, Антонели и Джордж Ръсел веднага използваха възможността да сменят гумите си, докато Норис остана още една обиколка навън. Питстопът на пилота на Макларън обаче се забави и той се върна едва пети.

Така начело се озова Шарл Леклер, който заложи на значително по-дълъг първи стинт. Пилотът на Ферари успяваше да държи Антонели зад себе си, като разликата между двамата на моменти падаше под две секунди, но след това отново се увеличаваше. Италианецът от Мерцедес трябваше едновременно да управлява гумите и спирачките си и да внимава за ограниченията на трасето.

В заключителната фаза стратегията на Ферари започна да достига своя предел. Десет обиколки преди финала Леклер все още водеше без спиране в бокса, следван от Антонели, Верстапен и Норис.

Решаващият момент настъпи в 49-ата обиколка, когато Леклер най-накрая направи своя питстоп. Това отвори пътя на Антонели към първата позиция, докато монегаскът се върна четвърти зад Верстапен и Норис.

До края пилотът на Мерцедес запази контрол над надпреварата. Пет тура преди карирания флаг той водеше с малко повече от две секунди пред Верстапен, въпреки че съобщи по радиото за контакт със стената. Ударът не причини сериозни поражения по автомобила му.

Зад него битката за второто място остана отворена до последните метри. Норис се залепи зад Верстапен и атакува нидерландеца в предпоследната обиколка, но пилотът на Ред Бул защити позицията си. Ситуацията привлече вниманието на състезателния контрол заради съмнения, че Верстапен е напуснал изцяло очертанията на трасето и е получил предимство.

След 57 обиколки Антонели пресече пръв финалната линия, следван от Верстапен и Норис, с което превърна дебютното състезание на "Мадринг“ в още един от големите моменти на своя сезон.

#Гран при на Мадрид #Кими Антонели #Формула 1 сезон 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Украйна спря България след четиригеймова битка в София
1
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Български ансамбъл спечели голямата награда на международен фестивал в Бразилия
2
Български ансамбъл спечели голямата награда на международен...
Цените на горивата: Кабинетът е готов с мерки, ако увеличението продължи
3
Цените на горивата: Кабинетът е готов с мерки, ако увеличението...
Трудов инцидент в Карлово: 35-годишен мъж загина при разтоварване на машина
4
Трудов инцидент в Карлово: 35-годишен мъж загина при разтоварване...
Гледайте финалите на "Асарел България Оупън" по БНТ 3
5
Гледайте финалите на "Асарел България Оупън" по БНТ 3
Борисов за казуса с „петричкия Ескобар“: Според лидера на ГЕРБ за случая се знае отдавна
6
Борисов за казуса с „петричкия Ескобар“: Според лидера...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
2
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
3
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
5
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота в провинция Саксония-Анхалт
6
Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота...

Още от: Формула 1

Алонсо: Формула 1 не може да продължава по този начин
Алонсо: Формула 1 не може да продължава по този начин
Ландо Норис с полпозишън пред Антонели в Мадрид Ландо Норис с полпозишън пред Антонели в Мадрид
Чете се за: 03:12 мин.
Кими Антонели остана най-бърз в хаотичната последна тренировка в Мадрид Кими Антонели остана най-бърз в хаотичната последна тренировка в Мадрид
Чете се за: 02:15 мин.
Шефът на Рейсниг Булс за Цолов: В мислите ни е, прави невероятен сезон Шефът на Рейсниг Булс за Цолов: В мислите ни е, прави невероятен сезон
10452
Чете се за: 02:52 мин.
Кими Антонели зададе темпото в Мадрид, Мерцедес остана начело и във втората тренировка Кими Антонели зададе темпото в Мадрид, Мерцедес остана начело и във втората тренировка
Чете се за: 02:40 мин.
Джордж Ръсел с най-добра обиколка в първата свободна тренировка преди Гран при на Испания Джордж Ръсел с най-добра обиколка в първата свободна тренировка преди Гран при на Испания
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Съдът остави в ареста обвиняемия за палежите на автомобили в София на 9 септември
Съдът остави в ареста обвиняемия за палежите на автомобили в София...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Трудов инцидент в Карлово: 35-годишен мъж загина при разтоварване на машина Трудов инцидент в Карлово: 35-годишен мъж загина при разтоварване на машина
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
След взривовете край Дряново: Разследващи влязоха във военните складове След взривовете край Дряново: Разследващи влязоха във военните складове
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Силви Вартан в Лос Анджелис: „Сърцето ми е френско, ама душата ми е българска“ Силви Вартан в Лос Анджелис: „Сърцето ми е френско, ама душата ми е българска“
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Рекорден брой участници се включиха в деветото издание на...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
МВР и прокуратурата ще представят нова информация по случая...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Надежда Йорданова за случая с „петричкия Ескобар“:...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Борисов за казуса с „петричкия Ескобар“: Според лидера...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ