Формула 1 с критики към новото трасе в Мадрид още след дебюта

Организаторите на Гран при на Испания са готови да направят промени по новото трасе в Мадрид след критиките към дебютното състезание през уикенда.

Пилотите посочиха липсата на възможности за изпреварване на новото трасе „Мадринг“. Алекс Албон от Уилямс определи състезанието като „доста скучно“, докато Габриел Бортолето от Ауди заяви, че „почти е заспал“.

Пилотите похвалиха предизвикателството на трасето в една бърза обиколка, но световният шампион Ландо Норис определи един от секторите като „безполезен“ и заяви, че това „не е страхотно състезателно трасе“.

Ръководителите на отборите обаче похвалиха новото съоръжение в изложбения център „Ифема“ край международното летище на Мадрид.

Организаторите вече са информирали притежателя на търговските права във Формула 1 и Международната автомобилна федерация (ФИА), че са готови да направят промени по трасето за следващата година.

Шефът на Ферари Фредерик Васьор заяви:

„Първо, трябва да кажа, че можем да обсъждаме изпреварванията, но като цяло за мен събитието беше страхотно. Инфраструктурата беше страхотна, посрещнаха ни невероятно в града. Трябва да бъдем честни с тях и да поздравим Мадрид за свършената работа в това отношение. Те имат желание да направят промени в бъдеще. Вероятно имат повече свобода за промени в Мадрид, отколкото в Монако. Нека работим заедно, за да видим дали можем да направим нещо. Но като цяло смятам, че трябва да бъдем справедливи към тях. Това беше добро усилие“, сподели Васьор.

Шефът на Мерцедес Тото Волф добави:

„За първо състезание това вероятно е едно от най-добрите или може би най-доброто, което съм виждал досега. Това е временно трасе. Те са изградили нещо, което е предизвикателство за пилотите. Мини Макао или мини Монако. Локацията е добра. Мислим колко повече можем да направим тук догодина по отношение на събитията и презентациите, защото имаме пространство, а това е много рядко. Така че бих казал – поздравления за първото състезание.

След това идва трудната част. Да направиш трасе, което е впечатляващо и за пилотите. И след това да го изградиш така, че да има много изпреварвания.

Вчера разговарях с изпълнителния директор на трасето и те са напълно отворени към промени за следващата година. Казват, че са обсъждали с ФИА: „Какво трябва да направим? Как трябва да изглежда трасето, когато става въпрос и за изпреварванията? Има постоянен диалог и мисля, че те работят по въпроса и разбират, че можем да променим леко едно или друго“.

Победителят в състезанието Кими Антонели също бе критичен:

„Определено не създава възможности за изпреварване и не те кара да опитваш маневра, защото в 80% от случаите може да има контакт. Има някои завои, които трябва да бъдат променени, за да се създадат повече възможности за изпреварване. В момента трасето е приятно за една обиколка, но със сигурност в състезанието просто оставаш зад другия пилот“, каза Антонели.

Световният шампион Норис, който бе лишен от победата за Макларън заради злощастното включване на виртуалната кола за сигурност, също посочи конкретни промени:

„Има някои очевидни промени, които трябва да направят. Трябва да премахнат завои 18 и 19 – безполезни са. Просто да има повече права отсечка към обратен завой. Не знам как някой гледа този дизайн и казва: „Перфектно.“ Има много възможности. Те могат да го превърнат в трасе, което е добро за състезания, и ще се радвам да се върна тук догодина, ако направят тези промени, защото мисля, че трасето е много забавно за каране и може да се превърне в страхотно състезателно трасе“, каза Норис.

В социалните мрежи феновете на Формула 1 също отправиха критики, свързани с достъпа и инфраструктурата. Сред оплакванията бяха местата за зрители върху земна настилка край трасето, лошата видимост, повредени съоръжения и цялостната липса на готовност.

Известно е, че организаторите са били поставени под сериозен времеви натиск при подготовката на трасето за първото състезание.

Трасето представлява комбинация от вече съществуващи пътища в района на „Ифема“ и специално изградени постоянни части, сред които е характерният наклонен завой №12, известен като „Ла Монументал“.

Управляващият директор на „Мадринг“ Луис Гарсия Абад, който в миналото е бил мениджър на двукратния световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо, не е отговорил на запитване на Би Би Си Спорт за коментар в понеделник.

След състезанието обаче той заяви пред „Аутоспорт“: