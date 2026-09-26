Иван Иванов получи специално отличие за пробива в топ 500 в света при мъжете

Иван Иванов получи специално признание за пробива си в топ 500 в световната ранглиста по тенис за мъже. След рекордните 47 поредни седмици като №1 в света за юноши, 17-годишният български талант прави повече от обещаващ преход към мъжкия тенис.



Предстоящото официално обновяване на ранглистата ще отбележи поредния значим факт в кариерата му - Иванов е сред 500-те най-добри в света при мъжете. Нещо повече - Иван става едва третият тенисист, ненавършил 18 г., с място в топ 500.

Младите български звезди на световния тенис - Иван Иванов и Александър Василев, направиха специален майсторски клас на централния корт на Националния тенис център в Борисовата градина в София.