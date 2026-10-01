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Цветан Соколов е с изкълчен глезен преди старта на сезона в Супер Волей

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Спорт
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Соколов отбеляза 21 точки за победата на Дея спорт над Берое 2016 (Стара Загора) в контролна среща през изминалия уикенд.

Цветан Соколов
Снимка: bgvolleyball.com
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Бившият капитан на националния отбор по волейбол на България Цветан Соколов има лека контузия преди старта на мъжкото първенство.

Диагоналът, който се завърна в България след 17-годишен престой в чужбина, за да облече екипа на Дея спорт Бургас, е изкълчил глезен по време на тренировка.

"Травмата не е особено сериозна, но е нужно време за възстановяване. Със сигурност Цецо ще пропусне контролата срещу Локомотив Авия (Пловдив) в петък в зала "Младост", каза пред "24 часа" собственикът и президент на Дея Волей д-р Александър Маджуров.

Цветан Соколов отбеляза 21 точки за победата на Дея спорт над Берое 2016 (Стара Загора) в контролна среща през изминалия уикенд, в която бургазлии победиха съперника с 3:1 гейма.

Бразилският център Витао и японският посрещач Косуке Хата на Дея също имат здравословни проблеми от победните две контроли преди дни срещу Берое в Стара Загора, но запазват шансове да играят срещу Локомотив Авиа.

#ВК Дея спорт #Цветан Соколов

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