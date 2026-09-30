Евгени Иванов: Левски е най-голямото ми предизвикателство

Спортният директор на "сините" посочи краткосрочните и дългосрочните цели пред клуба.
Левски е най-голямото ми предизвикателство, обяви легендата на българския волейбол Евгени Иванов, който застана на поста спортен директор при "сините".
Ръководството на волейболния Левски София организира медиен ден преди началото на сезона при мъжете и жените.
"Предизвикателствата никога не са ме плашили. Напротив - аз ги обичам. А Левски е най-голямото ми предизвикателство. Това е така, защото историята на клуба в последните десет години е много сериозна и присъствието ми тук е много ангажиращо", започна дългогодишният волейболен национал.
Целите пред отбора са развитие на детско-юношеското направление в България и трофеи с представителните отбори.
"Надявам се да помогна на Левски да се развива в посоката, която е поел. В този клуб се гледа дългосрочно напред във времето, тъй като задачите, които са заложени, не могат да бъдат изпълнени за година или за две. Трябва може би десетилетие. Целта не се е променила - искаме Левски да има водеща роля в детско-юношеското направление в България, да има една устойчивост и да се превърна в емблема във волейболните среди. С мъжкия и женския отбор пък ще гоним успехи", каза още Евгени Иванов.