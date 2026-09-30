Евгени Иванов: Левски е най-голямото ми предизвикателство

Левски е най-голямото ми предизвикателство, обяви легендата на българския волейбол Евгени Иванов, който застана на поста спортен директор при "сините".

Ръководството на волейболния Левски София организира медиен ден преди началото на сезона при мъжете и жените.

"Предизвикателствата никога не са ме плашили. Напротив - аз ги обичам. А Левски е най-голямото ми предизвикателство. Това е така, защото историята на клуба в последните десет години е много сериозна и присъствието ми тук е много ангажиращо", започна дългогодишният волейболен национал.

Целите пред отбора са развитие на детско-юношеското направление в България и трофеи с представителните отбори.