Войводина надделя над Берое след оспорвана битка за Купа "Стара Загора“

Берое 2016 започна със загуба участието си във волейболния турнир за Купа "Стара Загора“. Домакините отстъпиха с 1:3 (24:26, 19:25, 25:15, 22:25) пред сръбския Войводина Нови Сад в зала "Иван Вазов“.

Двата отбора предложиха равностоен двубой, но гостите показаха по-голяма ефективност в решаващите моменти. Особено оспорван беше първият гейм, в който Войводина успя да надделее с минималното 26:24.

Сръбският тим продължи по-уверено и във втората част. Войводина спечели с 25:19 и поведе с 2:0 гейма, поставяйки Берое в трудна ситуация.

Старозагорци обаче реагираха силно. Домакините изиграха най-добрия си гейм в срещата и категорично го спечелиха с 25:15, за да намалят изоставането си и да върнат интригата.

Берое имаше възможност да изпрати мача в тайбрек. Тимът водеше в резултата през четвъртия гейм, но грешки в заключителните разигравания позволиха на Войводина да направи обрат. Гостите спечелиха частта с 25:22, като последната точка в двубоя дойде директно от начален удар.

По-рано в първата среща от турнира Нефтохимик 2010 победи ЦСКА с 3:1, след като бургазлии измъкнаха драматичния първи гейм с 29:27.

Купа „Стара Загора“ продължава в петък с още два двубоя. От 16:30 часа Берое 2016 ще срещне Нефтохимик 2010, а от 19:00 часа ЦСКА излиза срещу Войводина.

В последния ден Нефтохимик и Войводина ще се срещнат от 15:30 часа, а турнирът ще завърши с двубоя между Берое и ЦСКА от 18:00 часа.