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Осем смени вместо шест: БФ Волейбол въвежда тестови промени в правилата за новия сезон

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Спорт
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Управителният съвет прие новостите на FIVB, които засягат смените, задържаната топка и ситуациите, при които топката докосва тавана

Осем смени вместо шест: БФ Волейбол въвежда тестови промени в правилата за новия сезон
Снимка: БТА
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Управителният съвет на Българската федерация по волейбол утвърди редица организационни решения и промени в правилата за предстоящия състезателен сезон. Те бяха приети по време на заседание на ръководството на федерацията в Стара Загора.

Сред най-съществените новости е увеличаването на разрешените смени от шест на осем. Промяната е част от тестовите правила на Международната федерация по волейбол (FIVB), които ще бъдат прилагани и в състезанията под егидата на БФ Волейбол.

Нов критерий ще има и при отсъждането на задържана топка. Той беше приложен за първи път по време на тазгодишното издание на Лигата на нациите. За нарушение ще се счита ситуация, при която топката е хваната и хвърлена с променена от атакуващия състезател посока, както и отиграване с продължителен контакт с топката. Разрешено остава класическото кратко пускане с върха на пръстите.

Уточнение има и при прехвърлянето на топката към противниковото поле с подаване с две ръце над глава. Подобно отиграване ще бъде позволено, стига топката да не е хваната и хвърлена и да няма продължителен контакт между състезателя и топката.

Променя се и правилото при докосване на тавана. Ако след първия или втория удар на даден отбор топката докосне тавана или постоянно закрепена към него инфраструктура над собствената му игрална площ и състезателите имат възможност да продължат отиграването, разиграването няма да бъде прекъсвано.

Освен промените в правилата Управителният съвет утвърди и организацията на предстоящия сезон. Приети бяха правилата за спортния календар и провеждането на първенствата, националните купи и суперкупите при мъжете, жените и подрастващите.

Всички одобрени тестови промени ще бъдат прилагани в българските състезания в съответствие с решенията и насоките на FIVB.

#УС на БФВолейбол #Българска федерация по волейбол

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