Олимпийски шампион и сръбска звезда довървшат Отбора на чужденците на бенефиса на Салпаров

Олимпийският шампион от Лондон 2012 Александър Волков ще допълни мощта на блокада в Отбора на чужденците за бенефисния мач на Теодор Салпаров "Една кариера - една легенда". Прощалният мач на легендарния волейболен номер 13 ще се състои на 5 септември от 16:30 в "Арена 8888".

Волков беше съотборник на Салпаров в три различни отбора в Русия - Луч, Динамо (Москва) и Зенит (Казан). Блокировачът бе в тима на Русия, постигнал знаменит обрат във финала на Олимпиадата в Лондон през 2012 срещу Бразилия с 3:2 гейма. Волков е победител в Световната купа през 2011 и Световната лига през същата година. В Русия е ставал шампион както с Динамо Москва (2006, 2008), така и със Зенит (2011-2015). Любопитен факт е, че Волков игра и рамо до рамо с Владимир Николов в Бре Банка Ланути (Кунео), с който спечели Купа и Суперкупа на Италия през 2011.

Още едно руско подкрепление се очаква в тима на чужденците. Това е бившият диагонал на Сборная Николай Павлов. Най-силната му година с националния отбор на Русия е 2013, когато с тима спечели Световната лига в Мар дел Плата и бе избран за Най-полезен играч на турнира, а в последствие вдигна и купата на европейския шампион на първенството в Полша и Дания.

Сръбската група се увеличава с още един играч, след като Сречко Лисинац потвърди участието си в "Една кариера - една легенда". Центърът бе главно действащо лице за Сърбия при единствения златен медал за тима в Световната лига - през 2016 година в Краков, а година по-рано игра и финал на турнира. През 2019 Лисинац вдигна и европейската титла с "плавите". На клубно ниво е ставал шампион на три различни страни - Германия с Берлин РБ (2014), Полша със СКРА (2018) и Италия с Тренто (2023), като с италианския тим триумфира и на световното кллубно през 2018.