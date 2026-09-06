Историческо постижение: Женският национален отбор на Египет по волейбол ще играе за първи път на олимпийски игри

Женският национален отбор на Египет записа историческо постижение, след като си извоюва олимпийска квота. Тимът триумфира с титлата в Африканското първенство, което се проведе в Найроби (Кения), след успех над домакините с 3:0 (25:21, 25:15, 25:15).

Победата гарантира на Египет директна квалификация за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028, което бележи първото участие на египетския женски национален отбор в Олимпийски игри. На континентално ниво триумфът осигури на Египет четвърта титла на Игрите на африканските нации, слагайки край на 23-годишната пауза от последния златен медал през 2003 г., след успехи през 1976 и 1989 г.

Пътят на Египет към върха на подиума се характеризираше с абсолютна доминация от началото до края. През цялото състезание египетският отбор бе непобеден и не загуби нито един мач или гейм.

Надпреварата в Найроби бе и квалификация за Световното първенство по волейбол за жени през 2027 г. Египет и Кения, които завършиха в Топ 3, си осигуриха места на форума, който ще се проведе в САЩ и Канада.

Камерун също се класира, след като спечели бронзов медал с убедителна победа над Руанда с 3:0 (25:17, 25:16, 25:19).