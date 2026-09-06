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Историческо постижение: Женският национален отбор на Египет по волейбол ще играе за първи път на олимпийски игри

bnt avatar logo от БНТ , Източник: bgvolleyball.com
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Спорт
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Тимът триумфира с титлата в Африканското първенство, което му гарантира директна квалификация.

Историческо постижение: Женският национален отбор на Египет по волейбол ще играе за първи път на олимпийски игри
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Женският национален отбор на Египет записа историческо постижение, след като си извоюва олимпийска квота. Тимът триумфира с титлата в Африканското първенство, което се проведе в Найроби (Кения), след успех над домакините с 3:0 (25:21, 25:15, 25:15).

Победата гарантира на Египет директна квалификация за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028, което бележи първото участие на египетския женски национален отбор в Олимпийски игри. На континентално ниво триумфът осигури на Египет четвърта титла на Игрите на африканските нации, слагайки край на 23-годишната пауза от последния златен медал през 2003 г., след успехи през 1976 и 1989 г.

Пътят на Египет към върха на подиума се характеризираше с абсолютна доминация от началото до края. През цялото състезание египетският отбор бе непобеден и не загуби нито един мач или гейм.

Надпреварата в Найроби бе и квалификация за Световното първенство по волейбол за жени през 2027 г. Египет и Кения, които завършиха в Топ 3, си осигуриха места на форума, който ще се проведе в САЩ и Канада.

Камерун също се класира, след като спечели бронзов медал с убедителна победа над Руанда с 3:0 (25:17, 25:16, 25:19).

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