Отборът на Марица 2022 Пловдив постигна трета победа в женското волейболно първенство, след като надигра Дея спорт Бургас с 3:0 (25:21, 25:14, 26:24) гейма като домакин в среща от седмия кръг на шампионата.

Възпитаничките на старши треньора Диян Боюклиев наложиха игрово преимущество в началото на двубоя, за да поведат с 12:6 на старта на първия гейм. Постепенно те увеличиха аванса си до 18:10, но след това допуснаха колебания и гостите съумяха да заличат пасива си, като изравниха при 21:21. Следващите четири разигравания обаче бяха спечелени от пловдивчанки и така първата част отиде на тяхната сметка след 25:21.

Във втората домакините бяха по-убедителни. След 3:3 те направиха поредица от 11 последователни точки, за да се откъснат напред с 14:3 и после нямаха затруднения да вземат гейма по категоричен начин с 25:14.

Третата част бе най-равностойна, като предложи битка до самия край. Двата тима на няколко пъти разменяха водачеството в резултата, а отборът на Дея спорт получи три възможности да спечели гейма при 24:21. Марица 2022 обаче отрази и трите шанса пред съперника, а впоследствие продължи серията си, за да затвори мача с 26:24.

Така пловдивският тим временно се изравни с тима на ЦПВК на шестото място в класирането с по 9 точки, докато Дея спорт остава без успех в седем срещи и само една точка от началото на сезона



