Старши треньорът на Локомотив Авиа Найден Найденов изрази задоволството си от представянето на своите състезатели след драматичното отстраняване на черногорския Будва в 1/32-финалите на волейболния турнир Чалъндж къп.

Пловдивчани постигнаха победа с 3:2 в реванша, след което спечелиха решителния "златен гейм“ с 19:17. По пътя към успеха "черно-белите“ спасиха три мачбола и успяха да преодолеят изоставането си след поражението с 0:3 в първата среща.

След двубоя Найденов подчерта, че именно характерът и правилните решения в ключовите моменти са били определящи за крайния резултат.

"Ключовото беше това, което го искам от два месеца вече - характерът. Състезателите да играят с характер и с главите си. Да изчакват моментите, когато трябва. Най-накрая след толкова време днес го показаха. Надявам се това да не бъде само днес, а да започнат да го надграждат, защото когато това го има, нещата ще се получат“, заяви специалистът.

Наставникът обърна специално внимание и на историческото значение на успеха, който е първи за Локомотив Авиа в европейските клубни турнири.

"Това наистина е историческо. Надявам се хората да го оценят. Искам да благодаря на феновете, които ни подкрепиха днес. Надявам се на следващия мач да бъдат много повече, защото ги очакваме да подкрепят отбора“, допълни Найденов.

Победата осигури на Локомотив Авиа място сред най-добрите 32 отбора в Чалъндж къп, където предстои изцяло български сблъсък.

На 1/16-финалите пловдивчани ще се изправят срещу ЦСКА, който също премина през драматичен "златен гейм“, за да елиминира украинския Епицентър Подоляни.