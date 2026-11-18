окомотив Авиа се класира за 1/16-финалите на волейболния турнир Чалъндж къп след драматична победа над черногорския Будва. Пловдивчани спечелиха реванша от 1/32-финалите с 3:2 (25:16, 22:25, 18:25, 28:26, 15:8), а след това надделяха с 19:17 в решителния "златен гейм“.

Воденият от Найден Найденов състав трябваше да наваксва изоставане след загубата с 0:3 в първата среща. Пред собствена публика в спортната зала на Пловдивския университет "черно-белите“ показаха характер и успяха да обърнат развоя на сблъсъка.

Домакините започнаха уверено и поведоха с 11:7 в първия гейм благодарение на добрата си игра на блокада. Ас на Жулиен Георгиев увеличи преднината до 17:10, а пловдивчани затвориха частта с категоричното 25:16.

Във втория гейм Локомотив отново имаше аванс, но гостите успяха да обърнат резултата и да изравнят след 25:22. Черногорският тим продължи с по-силната си игра и в третата част, в която натрупа сериозна преднина и се наложи с 25:18.

Четвъртият гейм се превърна в повратен момент за българския отбор. Будва поведе с 21:19 и впоследствие получи две възможности да приключи срещата, но Локомотив успя да ги неутрализира. Блокада на Кирил Колев донесе успеха с 28:26 и изпрати двубоя в тайбрек.

В решителната пета част пловдивчани използваха набраната инерция и поведоха с 10:5. Стабилната игра на блокада и ефективните атаки им позволиха да спечелят с 15:8 и да наложат изиграването на „златен гейм“.

Допълнителната част предложи още по-оспорвана битка. Двата отбора стигнаха до равенство при 15:15, а впоследствие и при 17:17. В ключовия момент Тодор Димитров реализира блокада, а последвалата атака на Будва излезе в аут, което донесе победата на Локомотив с 19:17.

Жулиен Георгиев беше най-резултатен за пловдивския тим с 27 точки, а Кирил Колев добави 19.