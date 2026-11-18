Левски София постигна убедителна победа с 3:0 (25:16, 25:14, 25:13) срещу Дея спорт в домакински двубой от четвъртия кръг на НВЛ за жени.

С успеха столичният тим се изкачи на второ място във временното класиране с актив от 15 точки, колкото има и лидерът Марица Пловдив, който обаче е изиграл един мач по-малко.

Воденият от Драган Нешич състав записа трета поредна и общо пета победа от началото на сезона.

Домакините имаха сериозно превъзходство през цялата среща и не оставиха съмнения в крайния изход. В първия гейм Левски се наложи с 25:16, а в следващите две части допусна съперникът да отбележи съответно 14 и 13 точки.

Двубоят приключи за по-малко от час, като гостите от Бургас така и не успяха да намерят отговор на силната игра на столичния отбор.

След поражението Дея спорт остава на девето място в класирането, като вече има шест последователни загуби.