Мъжкият волейболен отбор на ЦСКА се класира за 1/16-финалите на турнира Чалъндж къп след драматичен сблъсък с украинския Епицентър Подоляни. Воденият от Александър Попов състав загуби реванша с 2:3 (20:25, 25:21, 26:28, 25:22, 13:15), но спечели решителния "златен гейм“ с 16:14 в столичната зала "Христо Ботев“.

След победата с 3:1 в първата среща ден по-рано българският тим се нуждаеше от нов успех, за да продължи директно напред. Украинският съперник обаче успя да изравни резултата от двата двубоя и наложи изиграването на допълнителен гейм, който определи крайния победител.

Епицентър започна по-добре реванша и спечели първата част с 25:20. ЦСКА отговори във втория гейм, в който силна серия на сервис на Николай Пенчев помогна на "червените“ да натрупат преднина. Въпреки че украинците изравниха при 18:18, домакините стигнаха до успех с 25:21.

Третата част предложи оспорвана битка. Българският тим изоставаше с 21:23, но успя да стигне до геймбол при 24:23. Епицентър обаче обърна развоя и затвори гейма с 28:26.

В четвъртата част ЦСКА отново показа характер, след като навакса изоставане от 18:20 и изравни резултата в мача след 25:22. Украинският отбор спечели тайбрека с 15:13 и така се стигна до решителния „златен гейм“.

В него Епицентър поведе с 13:11 и се доближи до класирането, но 18-годишният Петър Господарски изигра ключова роля в заключителните разигравания. Две негови блокади помогнаха на ЦСКА да обърне резултата до 14:13, а след нова оспорвана размяна на точки "червените“ стигнаха до крайния успех с 16:14.

Най-резултатен за ЦСКА беше Станислав Кулагин с 22 точки. Тодор Костов добави 16, а Петър Господарски и Захари Згуров завършиха с по 14. За украинския състав Даниило Уривкин реализира 33 точки.

С успеха ЦСКА отстрани Епицентър Подоляни и продължава участието си в третия по сила европейски клубен турнир по волейбол.