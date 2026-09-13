Александър Николов задава стандарта в атака на Евроволей, още трима българи сред най-добрите

Българските национали заемат водещи позиции в индивидуалните класации след първите си три мача на европейското първенство по волейбол. Най-силно се откроява Александър Николов, който оглавява подреждането за най-добър нападател по среден брой реализирани точки на гейм.

Посрещачът на Чивитанова е записал 63 точки в 10 изиграни гейма, което прави средно по 6,3 на гейм – най-високият показател сред всички състезатели на шампионата до момента.

Най-близо до Николов по ефективност е французинът Тео Фор с 37 точки в шест гейма и средно 6,17. Следват австриецът Паул Бухегер с 5,69 и белгиецът Сам Деру с 5,67 точки на гейм.

Чисто като брой реализирани точки лидер е Шай Майо Либерман от Израел, който има 124. Те обаче са постигнати в 25 гейма, което означава средно 4,96 точки на гейм. Именно Израел е следващият съперник на България на Евроволей.

Силното представяне на националите не се ограничава само до Александър Николов. Неговият брат Симеон Николов заема трета позиция сред най-добрите изпълнители на начален удар. Разпределителят има 10 аса в 10 гейма - точно по един средно на гейм. Същия показател има турчинът Рамазан Мандирачъ с 14 аса в 14 гейма.

Начело по този показател е украинецът Олех Плотницкий с 15 аса в 11 гейма и средно 1,36, следван от Паул Бухегер с 15 директни точки от сервис в 13 гейма и средно 1,15.

Симеон Николов е трети и в класацията при разпределителите с ефективност от 57,83%. Пред него са единствено датчанинът Микел Хоф с 64,29% и латвиецът Денис Петровс с 58,43%.

Сред най-добрите на първенството попадна и Жасмин Величков. Българинът е трети по посрещане с 61 перфектно отиграни топки и ефективност от 49,18%. Представянето му е още по-впечатляващо заради факта, че позицията на либеро не е типична за него.

По-висока ефективност на посрещане до момента имат единствено украинецът Олександър Бойко с 53,12% и австриецът Александър Бергер с 50,88%.

Капитанът Алекс Грозданов също намира място сред водещите състезатели по индивидуални показатели. Централният блокировач има осем успешни блока за десет гейма, или средно по 0,8 на гейм.

Така след първите три срещи на България статистиката потвърждава силното начало на националите на домашното Европейско първенство, като родни волейболисти са сред водещите имена в атака, на сервис, при разпределението, посрещането и блокадата.