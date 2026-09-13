Израел преодоля Португалия в пет гейма и записа първа победа на Евроволей 2026

Израел постигна първата си победа на европейското първенство по волейбол за мъже, след като надделя над Португалия с 3:2 (19:25, 25:20, 20:25, 25:22, 15:7) в двубой от група "В“ в София.

Двата отбора влязоха в срещата без победа до момента, след като бяха допуснали по две поражения в първите си два мача. Португалия на два пъти повеждаше със сет аванс, но Израел успя да се върне в двубоя и да го доведе до тайбрек.

Ключов се оказа четвъртият гейм. При равенство 18:18 израелците вдигнаха нивото си на сервис и успяха да направят разликата, за да спечелят частта с 25:22 и да изравнят резултата.

В решителния пети сет Израел пое инициативата още в началото. След 4:2 последва мощна серия, с която резултатът набъбна до 11:2 и на практика предреши изхода на срещата. До края тимът запази контрола и затвори мача при 15:7.

Най-резултатен за победителите беше Марк Рура с 23 точки, а Шай Либерман добави още 21. За Португалия най-добре се представи Алешандре Ферейра, който завърши с 20 точки.

След успеха Израел заема четвъртото място в групата с две точки, докато Португалия остава пета с една.

По-късно тази вечер, от 19:00 часа, в София е и другият мач от групата на България, в който Полша се изправя срещу Република Северна Македония.