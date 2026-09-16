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Франция надигра Германия и завърши на първо място в група "D" на ЕвроВлей

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Олимпийският шампион ще играе осминафиналната си среща в София.

Национален отбор на Франция по волейбол за мъже
Снимка: БТА
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Олимпийският шампион Франция победи Германия с 3:0 (25:21, 25:17, 25:19) в мач от група "D" на европейското първенство по волейбол за мъже, игран в румънския град Клуж-Напока. По този начин "петлите" си осигуриха първото място в групата си и ще пристигнат на осминафиналите в София, където ще срещнат четвъртия в групата на България, като за тази позиция се борят отборите на Израел и Португалия.

Тео Фор бе лидер на Франция с 18 точки, а съотборникът му Франсоа Юец завърши с 10. Антон Бреме бе най-резултатен в тима на Германия с 9 точки. Германците си гарантираха второто място в групата и са много вероятен съперник на България в осминафиналите, ако тимът на Джанлоренцо Бленджини не вземе три точки от мача с европейския шампион Полша тази вечер в София.

В друг мач от румънската група тимът на Швейцария победи Латвия с 3:1 (25:22, 25:19, 16:25, 25:22). Ларс Миге поведе швейцарците с 19 точки, Етиен Шалх помогна за успеха с 15, а бившият диагонал на Левски София Юлиан Вайзиг завърши с 13. Ренанс Янсонс реализира 15 за Латвия. Въпреки първата си победа Швейцария отпадна от турнира.

Световният шампион Италия се наложи над тима на Чехия с 3:1 (23:25, 25:16, 25:20, 25:20) в мач от Група "А" в Модена. Домакините си гарантираха първото място в групата, като ще продължат в изгодна позиция на осминафиналите, които ще се играят в Торино. Юри Романо поведе италианците с 24 точки, а Матиа Ботоло помогна за победата с 22. Лукаш Васина от Чехия завърши с 12.

В друг мач от същата група тимът на Гърция победи Швеция с 3:1 (25:23, 25:21, 17:25, 25:20). Шведът Аксел Енлунд бе най-резултатен в мача с 24 точки, Димитриос Мухлиас бе лидер на гърците с 20 точки.

Домакинът Финландия се наложи в пет сета срещу Нидерландия - 3:2 (18:25, 25:21, 24:26, 25:20, 15:11) в мач от Група "C" в Тампере. Лука Мартила бе лидер на финландците с 22 точки, Силвестер Майс реализира 20 за "лалетата". В тази група ще има борба за първото място между Феинландия и Белгия, като белгийците надиграха тима на Дания с 3:1 (19:25, 25:20, 25:19, 25:23). Фере Регерс отбеляза 25 точки за Белгия, Оскар Мадсен от Дания му отговори с 19.


#Национален отбор на Германия по волейбол за мъже

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