Аспарух Аспарухов: Публиката ни вдигна в мача с Израел, извади ни от много гаден момент

След като бе резерва в първите мачове, Аспарух Аспарухов започна в стартовия състав срещу Израел и бе сред най-стабилните на терена при победата с 3:1 гейма след обрат.

След успеха националът държеше да благодари на публиката.

"Мача го обърнаха всички тези хора, които бяха в залата и ни вдигнаха, защото очевидно бяхме в много трудна ситуация. Изпаднахме в много гаден момент. Точно когато ни идваше енергия заради по-добрата игра и изведнъж пак надолу тръгваха нещата. Много съм благодарен на хората, които ни подкрепиха, защото те ни дадоха сила да се справим с тежестта и да спечелим мача", каза той.

Аспарухов призна, че той и съотборниците му са допуснали лековати и ненужни грешки.

"Постарахме се за успеха, въпреки че в края направихме няколко глупости в желанието си да направим нещо по-добро и интересно. Не знам колко хора имаше в залата днес, но аз в по-шумна зала не съм бил никога и никъде. Хората се ядосаха и ни вкараха една специфична енергия, която е необходима. Вдигнаха ни", призна посрещачът.

За България предстои двубой с Полша.