БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Аспарух Аспарухов: Публиката ни вдигна в мача с Израел, извади ни от много гаден момент

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Посрещачът отличи ролята на публиката след успеха над Израел с 3:1 гейма след обрат.

Аспарух Аспарухов
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

След като бе резерва в първите мачове, Аспарух Аспарухов започна в стартовия състав срещу Израел и бе сред най-стабилните на терена при победата с 3:1 гейма след обрат.

След успеха националът държеше да благодари на публиката.

"Мача го обърнаха всички тези хора, които бяха в залата и ни вдигнаха, защото очевидно бяхме в много трудна ситуация. Изпаднахме в много гаден момент. Точно когато ни идваше енергия заради по-добрата игра и изведнъж пак надолу тръгваха нещата. Много съм благодарен на хората, които ни подкрепиха, защото те ни дадоха сила да се справим с тежестта и да спечелим мача", каза той.

Аспарухов призна, че той и съотборниците му са допуснали лековати и ненужни грешки.

"Постарахме се за успеха, въпреки че в края направихме няколко глупости в желанието си да направим нещо по-добро и интересно. Не знам колко хора имаше в залата днес, но аз в по-шумна зала не съм бил никога и никъде. Хората се ядосаха и ни вкараха една специфична енергия, която е необходима. Вдигнаха ни", призна посрещачът.

За България предстои двубой с Полша.

"Трудното начало се дължи единствено на напрежение, нищо друго. Това е част от нещата. Но за да станем сред най-добрите в света, трябва да се научим да се справяме с това нещо, това е истината. Когато се научим да го преодоляваме, ще печелим още по-убедително. Ще дадем всичко от себе си поляците да усетят нашата мотивация", завърши Аспарух Аспарухов.

Свързани статии:

България се върна на победния път на ЕвроВолей след обрат над Израел
България се върна на победния път на ЕвроВолей след обрат над Израел
Селекцията на Дажнлоренцо Бленджини си гарантира място в...
Чете се за: 04:55 мин.
#Аспарух Аспарухов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
1
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за...
Случаят „Петрохан“: Очаква се нова информация от МВР и прокуратурата
2
Случаят „Петрохан“: Очаква се нова информация от МВР и...
Кръстовден е! Вярващи се събраха в Родопите за големия празник
3
Кръстовден е! Вярващи се събраха в Родопите за големия празник
Молитвата за Кръстовден - за здраве, мир и спасение
4
Молитвата за Кръстовден - за здраве, мир и спасение
България и Италия подкрепят изграждането на Европейски център срещу хибридните атаки
5
България и Италия подкрепят изграждането на Европейски център срещу...
Случаят "Петрохан": Нови експертизи хвърлят светлина върху смъртта на шестте жертви (ОБЗОР)
6
Случаят "Петрохан": Нови експертизи хвърлят светлина...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
2
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
3
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
5
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
6
Кой е строил подземни тунели в Рациария?

Още от: Волейбол

Джанлоренцо Бленджини: Хареса ми реакцията на отбора след спорната ситуация
Джанлоренцо Бленджини: Хареса ми реакцията на отбора след спорната ситуация
Денислав Бърдаров: Всеки отбор иска да играе на максимума срещу нас Денислав Бърдаров: Всеки отбор иска да играе на максимума срещу нас
Чете се за: 01:17 мин.
Александър Николов: Показахме истинското ни лице след първия гейм Александър Николов: Показахме истинското ни лице след първия гейм
Чете се за: 02:05 мин.
България се върна на победния път на ЕвроВолей след обрат над Израел България се върна на победния път на ЕвроВолей след обрат над Израел
Чете се за: 04:55 мин.
ЕвроВолей 2026: България - Израел (ГАЛЕРИЯ) ЕвроВолей 2026: България - Израел (ГАЛЕРИЯ)
Италия и Франция продължават победния си ход на ЕвроВолей 2026 Италия и Франция продължават победния си ход на ЕвроВолей 2026
Чете се за: 03:10 мин.

Водещи новини

Случаят "Петрохан": Нови експертизи хвърлят светлина върху смъртта на шестте жертви (ОБЗОР)
Случаят "Петрохан": Нови експертизи хвърлят светлина...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Фаталните случаи след свръхдоза: 40% от тях са след употреба на фентанил Фаталните случаи след свръхдоза: 40% от тях са след употреба на фентанил
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
СПЕЦИАЛНО: По стъпките на руските саботажи СПЕЦИАЛНО: По стъпките на руските саботажи
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Пожарът в склада на "ЕМКО" край Горни Върпища е окончателно потушен Пожарът в склада на "ЕМКО" край Горни Върпища е окончателно потушен
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Над 21% от българите живеят под линията на бедност
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Протест пред БНТ срещу програмни промени в обществената телевизия
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Остри реакции на НАТО и ЕС след руския удар срещу влак в Украйна...
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Смъртта на гръцкия певец Йоргос Мазонакис: Двамата лекари са...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ