БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България се върна на победния път на ЕвроВолей след обрат...
Чете се за: 04:55 мин.
СПЕЦИАЛНО: По стъпките на руските саботажи
Чете се за: 04:47 мин.
Единен контрол и повече технологии: Публикуваха плана за...
Чете се за: 01:45 мин.
Линията на бедност за 2027 г. се увеличава до 443 евро
Чете се за: 03:32 мин.
Заради съмнителен багаж евакуираха пътници от влак на...
Чете се за: 01:12 мин.
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени...
Чете се за: 05:40 мин.
Кметът на община Гурково: Материалните щети са...
Чете се за: 02:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Александър Николов: Показахме истинското ни лице след първия гейм

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Запази

Българският национал е доволен от факта, че отборът показа истинското си лице при успеха над Израел.

Български национален отбор волеибол мъже
Снимка: БТА
Слушай новината

Един от лидерите в българския национален отбор по волейбол Александър Николов призна, че началото за световните вицешампиони в мача срещу Израел от груповата фаза на Евро 2026 е било слабо.

"Трикольорите" направиха обрат от 0:1 до 3:1 и вече имат три успеха и само едно поражение преди двубоя срещу Полша в сряда.

"Важното е, че спечелихме три точки. Благодаря на Израел, че запали мача. Заслужено загубихме първия гейм, бяхме излезли да се разхождаме, но след това успяхме да победим. Това е недопустимо и няма да се повтори. Единственият позитив от тази странна ситуация е, че след първата част се видя истинското лице на нашия отбор. Може би ни тежи това, че сме домакини", сподели той след срещата.

В последния мач от груповата фаза трикольорите ще премерят сили с Полша.

"Гледаме напред и сме готови за двубоя срещу Полша. Благодаря за подкрепата. Залата също се запали. Със сигурност, когато има нещо лично допълнително, съм готов да покажа това лице. Друг път трябва да играя по този начин през целия мач. Радвам се, че Денис Бърдаров може да носи голяма тежест в атака. Сигурен съм, че ще излезем на кръв и срещу Полша, за да покажем онова лице от третия и четвъртия гейм срещу Израел. Вдъхновен съм за този мач да покажем това, което можем", заяви Александър Николов, който получи жълт картон във втория гейм след спорна ситуация, завършила с точка за Израел.

Свързани статии:

България се върна на победния път на ЕвроВолей след обрат над Израел
България се върна на победния път на ЕвроВолей след обрат над Израел
Селекцията на Дажнлоренцо Бленджини си гарантира място в...
Чете се за: 04:55 мин.
#Александър Николов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
1
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за...
Случаят „Петрохан“: Очаква се нова информация от МВР и прокуратурата
2
Случаят „Петрохан“: Очаква се нова информация от МВР и...
Кръстовден е! Вярващи се събраха в Родопите за големия празник
3
Кръстовден е! Вярващи се събраха в Родопите за големия празник
Молитвата за Кръстовден - за здраве, мир и спасение
4
Молитвата за Кръстовден - за здраве, мир и спасение
България търси задължителна победа срещу Израел след първата грешна стъпка на ЕвроВолей
5
България търси задължителна победа срещу Израел след първата грешна...
България и Италия подкрепят изграждането на Европейски център срещу хибридните атаки
6
България и Италия подкрепят изграждането на Европейски център срещу...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
2
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
3
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
5
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
750 метра хрилни мрежи и 350 килограма риба извадиха от езерото Вая
6
750 метра хрилни мрежи и 350 килограма риба извадиха от езерото Вая

Още от: Волейбол

Джанлоренцо Бленджини: Хареса ми реакцията на отбора след спорната ситуация
Джанлоренцо Бленджини: Хареса ми реакцията на отбора след спорната ситуация
Денислав Бърдаров: Всеки отбор иска да играе на максимума срещу нас Денислав Бърдаров: Всеки отбор иска да играе на максимума срещу нас
Чете се за: 01:17 мин.
България се върна на победния път на ЕвроВолей след обрат над Израел България се върна на победния път на ЕвроВолей след обрат над Израел
Чете се за: 04:55 мин.
ЕвроВолей 2026: България - Израел (ГАЛЕРИЯ) ЕвроВолей 2026: България - Израел (ГАЛЕРИЯ)
Италия и Франция продължават победния си ход на ЕвроВолей 2026 Италия и Франция продължават победния си ход на ЕвроВолей 2026
Чете се за: 03:10 мин.
България търси задължителна победа срещу Израел след първата грешна стъпка на ЕвроВолей България търси задължителна победа срещу Израел след първата грешна стъпка на ЕвроВолей
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Случаят "Петрохан": Нови експертизи хвърлят светлина върху смъртта на шестте жертви (ОБЗОР)
Случаят "Петрохан": Нови експертизи хвърлят светлина...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Фаталните случаи след свръхдоза: 40% от тях са след употреба на фентанил Фаталните случаи след свръхдоза: 40% от тях са след употреба на фентанил
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
СПЕЦИАЛНО: По стъпките на руските саботажи СПЕЦИАЛНО: По стъпките на руските саботажи
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Протест пред БНТ срещу програмни промени в обществената телевизия Протест пред БНТ срещу програмни промени в обществената телевизия
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Над 21% от българите живеят под линията на бедност
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Остри реакции на НАТО и ЕС след руския удар срещу влак в Украйна...
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Илияна Йотова: При нужда ще бъде свикан КСНС, който да набележи...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Смъртта на гръцкия певец Йоргос Мазонакис: Двамата лекари са...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ