Александър Николов: Показахме истинското ни лице след първия гейм

Един от лидерите в българския национален отбор по волейбол Александър Николов призна, че началото за световните вицешампиони в мача срещу Израел от груповата фаза на Евро 2026 е било слабо.

"Трикольорите" направиха обрат от 0:1 до 3:1 и вече имат три успеха и само едно поражение преди двубоя срещу Полша в сряда.

"Важното е, че спечелихме три точки. Благодаря на Израел, че запали мача. Заслужено загубихме първия гейм, бяхме излезли да се разхождаме, но след това успяхме да победим. Това е недопустимо и няма да се повтори. Единственият позитив от тази странна ситуация е, че след първата част се видя истинското лице на нашия отбор. Може би ни тежи това, че сме домакини", сподели той след срещата.

В последния мач от груповата фаза трикольорите ще премерят сили с Полша.