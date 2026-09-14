Александър Николов: Показахме истинското ни лице след първия гейм

Българският национал е доволен от факта, че отборът показа истинското си лице при успеха над Израел.
Един от лидерите в българския национален отбор по волейбол Александър Николов призна, че началото за световните вицешампиони в мача срещу Израел от груповата фаза на Евро 2026 е било слабо.
"Трикольорите" направиха обрат от 0:1 до 3:1 и вече имат три успеха и само едно поражение преди двубоя срещу Полша в сряда.
"Важното е, че спечелихме три точки. Благодаря на Израел, че запали мача. Заслужено загубихме първия гейм, бяхме излезли да се разхождаме, но след това успяхме да победим. Това е недопустимо и няма да се повтори. Единственият позитив от тази странна ситуация е, че след първата част се видя истинското лице на нашия отбор. Може би ни тежи това, че сме домакини", сподели той след срещата.
В последния мач от груповата фаза трикольорите ще премерят сили с Полша.
"Гледаме напред и сме готови за двубоя срещу Полша. Благодаря за подкрепата. Залата също се запали. Със сигурност, когато има нещо лично допълнително, съм готов да покажа това лице. Друг път трябва да играя по този начин през целия мач. Радвам се, че Денис Бърдаров може да носи голяма тежест в атака. Сигурен съм, че ще излезем на кръв и срещу Полша, за да покажем онова лице от третия и четвъртия гейм срещу Израел. Вдъхновен съм за този мач да покажем това, което можем", заяви Александър Николов, който получи жълт картон във втория гейм след спорна ситуация, завършила с точка за Израел.