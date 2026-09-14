Денислав Бърдаров: Всеки отбор иска да играе на максимума срещу нас

Денислав Бърдаров призна, че той и неговите съотборници в българския национален отбор по волейбол са изпитали трудности срещу Израел в груповата фаза на Евро 2026 в София.

"Трикольорите" обърнаха развоя на събитията в зала "Арена 8888" след изоставане от един гейм и двубоят приключи при резултат 3:1, а Бърдаров е щастлив да поеме голямата отговорност в нападение.

"Беше тежко. Мачът беше равностоен и тежък. За малко изпуснахме първия гейм, но съм доволен, че се получи така. Събудихме се след първата част. Влязохме напрегнати, но след това се отпуснахме. Всеки отбор иска да играе на максимума срещу нас. Те дадоха всичко, но не можаха да си задържат нивото. Има отговорност и съм позитивен да я приема. Трябва да има човек да поема отговорността. С Алекс (Николов) държим първата позиция (в атака), но това е благодарение и на Мони (Николов)", коментира Бърдаров.

Следващият противник на световните вицешампиони е Полша, а срещата е в сряда.